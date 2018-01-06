EkonomiKPSSde 60 puanla memur alan kurumlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KPSS 60 puanla tercih edilebilecek kurumlar

KPSS'de 60 puanla memur alan kurumlar

Hükümet cephesinden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru da kamuya toplam 110 bin kişilik memur alımı yapılacağı belirtildi. Peki hangi kurum kaç kişilik alım yapacak, detaylar nedir? Memur nasıl olunur? Memur olmak için KPSS gerekir mi? Sadece 60 KPSS puanıyla eleman alan kurumlar hangileri? İşte detaylar...

Haber MerkeziYeni Şafak
Kamuya 2018 yılında 110 bin memur alınacak.
Kamuya 2018 yılında 110 bin memur alınacak.

Ülkemizde faaliyetlerini sürdürmekte olan kamu kurumları her sene açık pozisyonları için memur ve personel alımları gerçekleştiriliyor. Bu alımlar Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda yapılıyor. Her bakanlık alım yapacağı personel sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda da kamuoyuna paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hükümet kanadından yapılan açıklama da kamuya 2018 yılında 110 bin memur alınacağı duyuruldu. Adaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.

Hükümet cephesinden geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru da kamuya toplam 110 bin kişilik memur alımı yapılacağı belirtildi. Peki hangi kurum kaç kişilik alım yapacak, detaylar nedir?

EN AZ 60 KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI YAPACAK KURUMLAR

Şeker Fabrikaları: KPSS 60

Diyanet İşleri Başkanlığı: KPSS 60

Danıştay: KPSS 60

Emniyet genel Müdürlüğü: KPSS 60

TBMM: KPSS 70

MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Adaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.

MEMURLUK İÇİN KPSS GEREKİYOR

Bir çok kurum adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) şartı aramakta ve kamuya dahil olmak isteyen adaylar bu yönde her sene KPSS ye girmektedir. Lise mezunu olan adaylar KPSSP94, Önlisans mezunu olan adaylar KPSS P93 ve Lisans mezunu olan adaylar ise KPSS P3 puan türünden veya eğitimine göre çeşitli puan türlerinden KPSS ye girerek puan almakta ve adayların bu Puan durumlarına göre kadro giriş ilemleri belirlenmetedir.

BAZI KURUMLAR KPSS ARAMIYOR

Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Bunun yerine diğer nitelikler sonucunda alım yapıyorlar. Mesela bir çok askeri personel alımlarından, TÜBİTAK, Bazı üniversiteler, Bakanlıklar ve bazı belediyeler adaylardan KPSS şartı aramıyorlar.

Bu yıl ilk çıkan memur alım ilanlarında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çanakkale Ayvacık Belediyesi, ÖSYM, Yurdışı Türkler ve Akraba Toplulukları şu anda KPSS aramadan memur alacak.

MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI

Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.

MEMURLUKTA YAŞ ŞARTI

Adaylar kamu kurum veya kamu kuruluşları tarafından belirlenen yaş sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Kamuya memur alımları'nda genellikle adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu yönde bir çok kişi 35 yaşından sonra KPSS'ye girmekte ve malesef sonrasında üzgüntüuye kapılmaktadır. Bu nedenle adaylar mutlaka ilanların metinlerindeki belirtilen yaş şartına mutlaka uygun olmaları şarttır.

MEMURLUK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, kurumların belirledikleri tarih içerisinde alınmaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılmış olan başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar mutlaka ilanların başvuru sürelerini incelemeli ve başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmalıdır. Başvurular kurumun belirlediği şekilde, Şahsen, Posta ile, e-posta ile, online veya tercih işlemeleri şeklinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca kurumların belirlediği şekilde başvuru yapmayan adayların başvuruları da geçersiz sayılacak.

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