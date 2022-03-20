​Kredi alacaklara dijital danışman

Finansal teknoloji konusundaki yazılımlar hayatımızı kolaylaştırırken, bu konudaki riskleri en aza indirmemize yardımcı oluyor. Bireysel tüketiciler kadar şirketlerin de en önemli sorunlarından olan uygun krediye ulaşmak için geliştirilen uygulamalara bir yenisi eklendi. Buna bir bakıma sanal asistanın, finansal alandaki versiyonu diyebiliriz.

Cesur Ölçenoğlu

EN UYGUN FİNANSAL KARARI VERİYOR

Dijital asistan olan İnteraktif Kredi uygulaması temelde çok basit bir mantıkla işliyor. Kredi alamıyorsanız nasıl kredi alabileceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Söz konusu uygulama yüksek faiz, dosya ve ekstra masraflardan nasıl korunabileceğini bize gösteriyor. Yani birine borç vermek ya da borç almak istiyorsanız; örneğin kredi, araç-konut kiralama, senetle satış, vadeli satış gibi bu durumlardan hangisi olduğunu uygulamaya soruyorsunuz. Uygulama size karar vermede sayısal, grafiksel ve en önemlisi anlayabileceğiniz dilden sözel ifadelerle gerçek verilerden oluşan süreçte karar vermenizi kolaylaştıracak sonuçlar üretiyor.

KOBİ’LER İÇİN ÖNEMLİ

Özellikle KOBİ’lerin günlük işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan sistem hakkında bilgi veren İnteraktif Kredi kurucu ortağı Cesur Ölçenoğlu, “Yapay zeka ile çalışan kredi raporu kişiye ve kuruma özel finansal analizler gerçekleştiriyor. Daha sonra kendilerinin anlamayacakları onlarca sayısal veri, grafik ve rapor yerine sözel ifadelerle ne yapacaklarını anlatan kredi raporunu sunuyor” bilgisini verdi.

Kiracı ve ev sahibi için yeni uygulama

Yeni hizmetleri hakkında da bilgi veren Ölçenoğlu şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz ürünlerden bir diğeri olan kira raporumuz da çok yakında kullanıcıların hizmetinde olacak. Güvenilir gayrimenkul sahipleri ile güvenilir kiracıyı buluşturacak.”

İngiltere ve Almanya'dan talep var

Bugün 650 bin kullanıcıya ulaştıklarını belirten Ölçenoğlu, “Londra, Almanya ve Malezya’dan davetler alıyoruz. Aylık site ziyaretçimiz 10 binlerden bugün 130 binlere ulaşmayı başardı. Hedefimiz globalde ödeme yapısı bize benzer olan başta Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan, Kıbrıs gibi pazarlarda gelişmek. Daha sonra davet aldığımız Avrupa ve rekabet edebileceğimiz Amerika pazarı da hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 16 Kredi taleplerine danışmanlık sağlayan Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO’su Alper Özata kredi başvurusu yapmadan önce bilinmesi gereken 4 önemli adımı paylaştı. Pandemi ile değişen ekonominin kredi başvurularına olan talepleri arttırdığına değinen Özata, \"Konuttan taşıta, sağlıktan ihtiyaca birçok kredi türünde milyarca TL’lik hacimde kredi kullanımı sağlandı. Bankalara gerçekleştirilen başvuruların sonucunda bireysel ve ticari müşterilere sunulan bu krediler birçok ihtiyacın karşılanmasına imkan tanıdı. Bireysel ve ticari müşterilerin kredi başvuruları bankalar tarafından çoğu zaman reddediliyor. Kredi başvurularındaki bu olumsuz dönüşlerin birçok sebebi olabilir. Olumsuz yanıt alan başvurulardaki neden büyük çoğunlukla “Düşük Kredi Notu” veya “İcra Takibi” olurken yanlış yapılan başvurular da kredi taleplerinin olumlu sonuçlanmasına engel olabiliyor” diye konuştu. Hem kredi başvurusunun reddine hem de kredi notunun düşmesine sebep olan bu durumun yaşanmaması için önemli detaylara hakim olmak gerektiğini belirten Özata, kredi başvurusu sağlamadan evvel dikkat edilmesi gereken önerilerini paylaştı. ÖNCE İHTİYAÇLARINIZI BELİRLEYİN<br><br>Her kredi türü için ihtiyaçların farklı olduğunu söyleyen Özata, “Konut kredisi, taşıt kredisi, sağlık kredisi, ihtiyaç kredisi ve birçok farklı konuda krediye ihtiyaç duyabilirsiniz. İlk aşamada başvuracağınız krediye gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını kesinleştirin. İhtiyacınız net olarak belirledikten sonra ise ihtiyaç duyduğunuz kredi tutarını belirlemelisiniz. Bu bağlamda talep edeceğiniz kredi tutarı büyük önem taşıyor. Yüksek meblağlı bir kredi talebine karşılık gelmeyen bir gelir durumunuz varsa başvurunuzun reddedilmesi yüksek bir ihtimaldir. Başvuru sürecinden önce ilk olarak ihtiyaç duyduğunuz kredi tutarını doğru şekilde belirlemelisiniz” açıklamasında bulundu. BİRDEN FAZLA BANKAYA BAŞVURU YAPMAYIN<br><br>Birden fazla bankaya başvuru yapmanın olumsuz bir yöntem olduğunu belirten Özata, “Kredi başvurularında aynı anda birden fazla bankaya başvuru yapmak olumsuz bir imaj oluşturarak taleplerin reddedilmesine sebep oluyor. Yakın tarihler içerisinde farklı bankalara gerçekleştirilen kredi başvuruları kredi notunuzu da düşürebilir. Kredi başvurularınızın reddedilmemesi için bir bankadan net dönüş almadan farklı bir bankaya kredi başvurusunda bulunmamalısınız” ifadelerini kullandı. GELİRİNİZE GÖRE ÖDEME PLANLARINIZI KURGULAYIN<br><br>İhtiyaç duyulan kredinin geri ödeme planının detaylıca incelenmesi gerektiğini ifade eden Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO’su Alper Özata, “Gelirinize göre kurgulayacağınız bir ödeme planı sayesinde kredi taksitlerinizi zorlanmadan ödeme imkanı bulabilirsiniz. Bu yüzden kredi başvurusu yapmadan önce kredi başvurusu sağlayacağınız bankadan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Doğru ödeme planını kurgulayarak kredi başvurularınızı gerçekleştirmeniz onay sonrasında daha sağlıklı bir finansal yönetim sağlamanıza olanak sağlayacaktır” dedi. UZMAN GÖRÜŞLERİNİ İNCELEYİN<br><br>Uzman görüşlerinin detaylı incelemesinin son derece etkili olacağını söyleyen Özata, “Düşük kredi notuna sahip olmak günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir durum. Geciken kredi kartı borçları, icra takipleri ve birçok farklı süreç kredi notunuzu doğrudan etkiler. Öncelikle kredi notunuzu yüksek tutmak için uzman görüşlerini sıkı bir şekilde takip edebilirsiniz. Düşük kredi notuna sahip olmak bir sorun gibi görünse de doğru danışmanlık sayesinde aşılabilecek bir etmen. Bireysel ve ticari kullanıcıların kredi danışmanlığı hizmeti alması, krediye erişimi düşük kredi notuna rağmen sağlayabiliyor. Bu anlamda Hiperaktif Kredi Danışmanlık’ın yapay zeka ile sağladığı danışmanlık modeli krediye ulaşım kolaylığı oluşturuyor. Uçtan uca danışmanlıklar ile yönetilen başvuru süreçleri yüzde 70 olumlu yanıt alıyor. Doğru krediye ulaşımda büyük önem taşıyan bu model kredi notunun 750 olduğu müşterilere kadar kullanılabiliyor” diye konuştu. Banka kredisi çekecekler dikkat Kredi başvurusu yapmadan önce bunlara dikkat 2021 itibariyle bireysel ve ticari kredi taleplerine olan başvuru sayısı önemli ölçüde arttı. Kredi taleplerinde başvuru süreçleri kolay görülse de süreç içerisinde büyük önem taşıyor. Yanlış yapılan başvurular kredi talebinin reddedilmesine ve kişilerin kredi notunun düşmesine sebep oluyor. Kredi başvurusu yaparken dikkat edilmesi gerekenler neler işte tüm ayrıntıları... BiP'te paylaş

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