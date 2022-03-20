​Kredi alacaklara dijital danışman

Yerli girişim İnteraktif Kredi, yapay zeka tabanlı uygulamasıyla bireysel tüketici ve KOBİ’lere uygun kredi almak ve kara listeden çıkış yapmak gibi karmaşık süreçlerde dijital destek sunuyor. Yurt dışındaki yatırımcının uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini belirten İnteraktif Kredi kurucu ortağı Cesur Ölçenoğlu, "Londra, Almanya ve Malezya’dan davet alıyoruz. ABD pazarını da hedefliyoruz” dedi.
Finansal teknoloji konusundaki yazılımlar hayatımızı kolaylaştırırken, bu konudaki riskleri en aza indirmemize yardımcı oluyor. Bireysel tüketiciler kadar şirketlerin de en önemli sorunlarından olan uygun krediye ulaşmak için geliştirilen uygulamalara bir yenisi eklendi. Buna bir bakıma sanal asistanın, finansal alandaki versiyonu diyebiliriz.
EN UYGUN FİNANSAL KARARI VERİYOR
Dijital asistan olan İnteraktif Kredi uygulaması temelde çok basit bir mantıkla işliyor. Kredi alamıyorsanız nasıl kredi alabileceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Söz konusu uygulama yüksek faiz, dosya ve ekstra masraflardan nasıl korunabileceğini bize gösteriyor. Yani birine borç vermek ya da borç almak istiyorsanız; örneğin kredi, araç-konut kiralama, senetle satış, vadeli satış gibi bu durumlardan hangisi olduğunu uygulamaya soruyorsunuz. Uygulama size karar vermede sayısal, grafiksel ve en önemlisi anlayabileceğiniz dilden sözel ifadelerle gerçek verilerden oluşan süreçte karar vermenizi kolaylaştıracak sonuçlar üretiyor.
KOBİ’LER İÇİN ÖNEMLİ
Özellikle KOBİ’lerin günlük işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan sistem hakkında bilgi veren İnteraktif Kredi kurucu ortağı Cesur Ölçenoğlu, “Yapay zeka ile çalışan kredi raporu kişiye ve kuruma özel finansal analizler gerçekleştiriyor. Daha sonra kendilerinin anlamayacakları onlarca sayısal veri, grafik ve rapor yerine sözel ifadelerle ne yapacaklarını anlatan kredi raporunu sunuyor” bilgisini verdi.
Kiracı ve ev sahibi için yeni uygulama
Yeni hizmetleri hakkında da bilgi veren Ölçenoğlu şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz ürünlerden bir diğeri olan kira raporumuz da çok yakında kullanıcıların hizmetinde olacak. Güvenilir gayrimenkul sahipleri ile güvenilir kiracıyı buluşturacak.”
İngiltere ve Almanya'dan talep var
Bugün 650 bin kullanıcıya ulaştıklarını belirten Ölçenoğlu, “Londra, Almanya ve Malezya’dan davetler alıyoruz. Aylık site ziyaretçimiz 10 binlerden bugün 130 binlere ulaşmayı başardı. Hedefimiz globalde ödeme yapısı bize benzer olan başta Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan, Kıbrıs gibi pazarlarda gelişmek. Daha sonra davet aldığımız Avrupa ve rekabet edebileceğimiz Amerika pazarı da hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.