Ekonomi Kredi büyümesi 2020de hızlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi büyümesi 2020'de hızlanacak

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, sektörün kredi büyümesi açısından 2020 için, yüzde 15 ve üzerinde bir büyümenin olası olduğunu söyledi. Uyan, “Bu seviye ülke ekonomisinin yüzde 4-5 bandında büyümesine yetecek. 2020 yılında sektörün yeniden arzu edildiği gibi bir büyüme sürecine geçeceğine inanıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ufuk Uyan
Ufuk Uyan

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, sektörün kredi büyümesi açısından 2020 için yapılan planlara baktıklarında yüzde 15 ve üzerinde bir büyümenin olası olduğunu ve bu seviyenin, ülke ekonomisinin yüzde 4-5 bandında büyümesine yetecek kaynağı sunabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi. Uyan, jeopolitik risklerin devam ettiğini göz ardı etmemekle birlikte enflasyon, ekonomik büyüme ve NPL alanlarında iyileşmeler görecekleri bir yıl beklediklerini de kaydedip, “Piyasa faiz oranlarının gerilemesiyle reel sektörün finansman maliyetleri düşecek. Yatırım imkanları artacak ve piyasaya özellikle uzun vadeli TL plasman imkanları sunulabilecek.2020 yılında sektörün yeniden arzu edildiği gibi bir büyüme sürecine geçeceğine inanıyoruz ve buna uygun bütçelemeler yaptık” bilgisini verdi.

HEDEFLERİ TUTTURDU

Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak 2019 yıl sonu hedefini, “85 milyar TL'nin üzerinde aktif büyüklük ve 1 milyar TL'nin üzerinde net kar büyüklüğüne ulaşmak ve toplanan/kullandırılan fonlarda sektörün üzerinde büyümek” olarak açıkladıklarını hatırlatarak, geldikleri noktada yıl sonu hedeflerini aşmayı öngördüklerini söyledi. Yılın 9 aylık döneminde net karın yüzde 16,4'lük artışla 777 milyon TL'ye yükseldiğini belirten Uyan, toplanan fon büyüklüğünün 76,4 milyar TL'ye, kullandırılan fon büyüklüğünün 53,6 milyar TL'ye, öz varlıkların 6,4 milyar TL'ye ve aktif büyüklüğün 95,9 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi. Uyan, 2019'a 15 yeni şube hedefiyle başladıklarını ve yıl sonuna kadar şube sayısını 430'a ulaştırmayı planladıklarını kaydetti.

ÜRÜNLER ÇEŞİTLENECEK

Tahsili gecikmiş alacak (NPL) oranında sektörde en iyi performans gösteren finansal kuruluşlar arasında olmayı hedeflediklerini belirten Uyan, “2020 yılında yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, toplumda altın birikimi ve yatırımı konusundaki farkındalığı artırmak için projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Bireysel müşterilerimize gerek dijital alanda gerek geleneksel şubelerimizde en iyi hizmeti vermek için yatırımlarımız devam ediyor. Leasing, dış ticaret finansmanı, özellikle ihracatın finansmanı, proje finansmanı ve ihtiyaç finansmanı gibi stratejik ürünlere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. KOBİ'lere, esnaftan çiftçiye, turizmden üretime tüm sektörlere özel ürün ve hizmetler geliştireceğiz” dedi. Uyan, Türkiye genelinde 429 şubeyle hizmet verirken, yurt dışında Bahreyn şubesi ve Almanya'daki iştirakleri KT Bank AG ile faaliyetlerini sürdürdüklerini de anlattı.

2020 HEDEFİ

  • Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, “Önümüzdeki yıl birçok alanda yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye'de katılım finans alanında bir ilk olan dijital platformumuz 'Senin Bankan' ile ülkemizin her yerinden müşterilerimize, finans işlemlerini masrafsız bir şekilde yapma imkanı tanıyoruz" dedi. Banka ayrıca Kağıtsız Bankacılık projesi kapsamında şube müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve arşiv iş yükünü kaldırmayı planlıyor. 2022’ye kadar 120 milyon TL'lik yazılım ihracı gerçekleştirmekte planlar arasında yer alıyor. Banka girişimcilere de 40 bin TL'ye kadar nakit hibe veriyor.

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