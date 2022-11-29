​Kredi dövize gitmesin diye ince eliyoruz

Son dönemde kredi musluklarını kıstıkları gerekçesiyle bankalar eleştiri bombardımanına tutuluyor. Öyle ki Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı kararlara tepki göstermek amacıyla bankacılık sektörünün bilerek kredi vermediği bile dillendirildi. İş insanlarının her platforma durumu eleştirmesinden bunalan bankacılık sektörü kredilerde neden seçici davrandıklarını açıkladı. 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya gelen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Bireysel kredilerde sıkıntı yok. Ancak ticari kredilerde faturayı getiren krediyi alır. Geçmişte parayı alıp dövize yatıranlar ve piyasayı speküle edenler olduğu için bankalar bugünlerde kredi vermekte temkinli davranıyor. Geçmişte alınan kredilerde döviz piyasasının speküle edildiğini gördük. Krediler hiç ihtiyacı olmayanların cebine girdi. Bu yüzden kredi verirken ince eleyip sık dokuyoruz” diye konuştu.

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YÜZDE 5 BÜYÜRÜZ

Son dönemde uygulanan politikaların ekonomiye etkilerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Ateş, "Ben Hakan Ateş olarak, siyasetin iki amacı olduğunu düşünüyorum; büyüme ve istihdam. Özellikle seçime doğru gidilen bir dönemde istihdamın azalmaması, büyümenin de sürdürülebilmesi önem arz ediyor. Türkiye, geçen yıl yüzde 11 ile dünyada en fazla büyüyen ülkelerdendi. Bu yıl da büyümede yüzde 5,5 sürpriz değil ki bu rakamla dünyada yine ön sıralarda olacağımızı şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

Hakan Ateş

REZERV KONUSU ÇÖZÜLDÜ

Hakan Ateş, cari açığın milli gelire oranının yüzde 5'ler civarında olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bu finanse edilebilir. Zaten bunun finanse edilememesi hali geçmişte yaşanan krizlerdir. Bizim makrolarımız böyle bir durumu göstermiyor. Rezerv konusuna gelince, alınan makroihtiyati tedbirlerle büyük ölçüde çözülmüş durumda. Merkez Bankamız diyor ki; 'Getir dövizlerini benle swapla.' Biz de dövizlerimizi Merkez Bankamıza depo veriyoruz. Bir de munzam karşılıklar hayli yükseldi. Bugün döviz tevdiat hesaplarının munzam karşılığı yüzde 25. Bu da siz bana 100 dolar mevduat getirdiğinizde bunun 25 dolarını benim Merkez Bankası'na götürdüğüm anlamına geliyor. Yabancı ülkelerle de swap anlaşmaları yapılıyor. Bunlar da bir rezerv oluşturuyor."

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Turizmde batık kredi yok

Hakan Ateş, turizm sektörünün, Türkiye ekonomisinde istihdama yüzde 14'lük katkısı ve cari açığın kapatılması açısından kritik olduğunu kaydetti. Turizm sektörüne verilen toplam kredilerin 2020'de 21 milyar dolar seviyelere ulaştığını, bunun halihazırda 13 milyar dolara kadar düştüğünü belirten Ateş, “Türkiye'de 100 milyon turist artık hayal değil. O yüzden önden tedbiri alıp kapasiteyi artırmak için yatırım yapmak gerekli. Böylesine altın yumurtlayan bir sektörde yatırımların 20 milyar dolar seviyelerine çıkması lazım. Doğru, son yıllarda turizmde bazı problemler yaşandı ama bankacılık sektörü olarak yapılandırmalar yaptık, ilave krediler verdik. Gördük ki bu sektörde para batmıyor. Turizm sektörü bankacılık açısından çok doğru bir sektördür. Bizim bu sektörde batık kredimiz neredeyse hiç yok" şeklinde konuştu.