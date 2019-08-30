Ekonomi Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı
EMLAK

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Kredi faizlerinin düşmesi gayrimenkul sektörünü canlandırdı

Burs'da emlak, gayrimenkul ve inşaat sektörü üzerine çalışan müteahit Mustafa Altın, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte alım gücünün artabileceğini belirterek, "Merkez bankasının faizi düşürmesiyle birlikte kamu bankalarının faiz oranları 0.99'a çekmesi ciddi bir katkı sağladı. 3 gün içerisinde Türkiye genelinde ciddi bir oranda kredi kullanımı olduğunu görmekteyiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kamu bankalarına gelen binlerce konut kredisi başvurusu, piyasada satılamayan konutların satılmasını sağladı.
Kamu bankalarına gelen binlerce konut kredisi başvurusu, piyasada satılamayan konutların satılmasını sağladı.

Son yıllarda büyük düşüş yaşayan konut sektörü, konut kredi faizlerinin indirilmesinin ardından yeniden canlandı. Kamu bankalarına gelen binlerce konut kredisi başvurusu, piyasada satılamayan konutların satılmasını sağladı. Piyasadaki bu alım-satım hareketliliği geçtiğimiz dönemlerde yaşanan durgunluk sebebiyle yarım kalan inşaat projelerinin tamamlanmasını sağladı.

Bursa'da emlak, gayrimenkul ve inşaat sektörü üzerine çalışan müteahit Mustafa Altın, geçtiğimiz yıl Ağustos ayından sonra özellikle dövizdeki dalgalanmaların artması sebebiyle gayrimenkul alımlarında düşüş olduğunu belirtti. Konut sektörünün faizlerden dolayı durma noktasına geldiğini belirten Altın, izlenen politikaların alım gücünü artırmaya yetmediğini dile getirdi. Vatandaşların çoğunun banka kredisi kullanarak ev sahibi olduğunu belirten Altın, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte alım gücünün artabileceğini dile getirdi. Altın, "Merkez bankasının faizi düşürmesiyle birlikte kamu bankalarının faiz oranları 0.99'a çekmesi ciddi bir katkı sağladı. 3 gün içerisinde Türkiye genelinde ciddi bir oranda kredi kullanımı olduğunu görmekteyiz" dedi.

"DURMA NOKTASINA GELEN KONUT SEKTÖRÜ CANLANDI"

Geçtiğimiz dönemlerde diğer sektörlerde iş yapanların müteahhit sektörüne atılarak inşaat projelerine başladığını belirten Mustafa Altın, "Bu noktada bir doygunluk, doygunluğun üzerinde de bir konut stoğu oluşmuştu. Bununla birlikte ülkemizin yaşadığı ekonomik süreç, geçtiğimiz yıl döviz ve faizlerin artmasıyla birlikte bu süreci ciddi anlamda sekteye uğratmıştı. Bu süreçte konut sektörü faizlerden dolayı durma noktasına gelmişti. Özellikle yılbaşına kadar olan süreçte firmalar bu süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Zaman zaman hükümetin müdahaleleri oldu fakat bunlar sektörü canlandırmaya yetmedi. Konut kredisi faizlerinin düşürülmesi direkt sektörü canlandırmaya etki etti" diye konuştu.

REKLAM

'MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞERSE KONUT SATIŞLARI DAHA DA ARTAR'

Faizin 0.99’a çekilmesinin konut sektörüne çok ciddi anlamda bir ivme kattığını söyleyen Altın, "Halkımızın çoğu krediyle konut sahibi olan insanlar. 0.99'da bu iş için cazip bir noktaydı. Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi, sektör temsilcileri olarak 1.10, 1.20 seviyesinde bir oran beklerken, beklentilerin üzerine kamu bankalarının faizi 0.99'a çekmesi ciddi, bir katkı sağladı. Son 3 güne baktığımızda 13 bin üzerinde kredi kullanım oranı var. Bu ciddi bir rakam. Bunun yansımasını gördük. Şu anda 10-15 civarında müşterimiz bizlerle irtibata geçiyor. Önümüzdeki süreçte bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun daha da işlevsel hale gelebilmesi için mevduat faizlerinin de belli oranda düşmesi gerekiyor. Sadece konut faizlerinin düşmesi yeterli değil. Mevduat faizi yüksek olduğu için yatırım amaçlı olarak kimse konut sektörüne sıcak bakmıyor. Biz bu bağlamda Eylül ayındaki ve Kasım ayındaki Merkez Bankası kararlarında mevduat faizlerinin de biraz daha aşağı ineceğini, 0.99'un devam etmesi halinde ise tekrar sektörün canlanıp ciddi anlamda daha çok yükselişe geçeceğini düşünüyorum" dedi.

'YILBAŞI GELMEDEN EV ALIN'

Ev almanın şu günlerde tam zamanı olduğunu dile getiren Mustafa Altın, şunları kaydetti: "Bunun 3 temel sebebi var. Birincisi, faizlerin devamı noktasında endişe var. Bu noktada belli bir doygunluğa ulaşıldığında faizler tekrar artabilir. Çünkü şu an mevduat faizleri hala yüksek. Banka, yüksek mevduatla faiz veriyor fakat az mevduatla para veriyor. Birinci nokta bu. İkincisi, geçtiğimiz yıl maliyetlerin ciddi anlamda arttı. Bir çok müteahhit arkadaşımız fiyatlara yansıtamadı. Şu anki hareketlilikle birlikte bu maliyetler fiyatlara yansıyacaktır ve konut fiyatlarına ciddi etkisi olacaktır. Üçüncüsü ise, önümüzdeki süreçte yılbaşına kadar fiyatlarda ciddi bir artış olacaktır. Çünkü konut stoğu azaldı. Bir çok firma inşaata başlamadı, konut stoğu az. Önceki konut stokları eridi. Bu noktada ciddi bir talep olacaktır. Şu an hem faiz oranları uygun, hem maliyetler henüz fiyatlara yansımadı. Faizler bu şekilde devam ederse maliyetler fiyatlara yansıyıp konut fiyatları yükselecektir. Faizler bu şekilde devam etmezse alım gücü düşecektir. O yüzden şu an ev almanın tam zamanı."

REKLAM

Faiz indiriminde müteahhit uyanıklığı
EKONOMİ
Faiz indiriminde müteahhit uyanıklığı

Bir banka daha konutta faizleri indirdi
EKONOMİ
Bir banka daha konutta faizleri indirdi

Faiz indirimi konutu hareketlendirdi
EKONOMİ
Faiz indirimi konutu hareketlendirdi
İstediğimiz noktada değil

İstediğimiz noktada değil

​Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz belli oldu

Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un grupları belirlendi.
Oruç ReisAkdenize indi

Oruç Reis
Akdeniz'e indi

​Ener ve Tabii Kaynaklar Bakanı video yayımladı.
Savaş suçu

Savaş suçu

İmran Han, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni hatırlattı.
Bizzat görmek istiyoruz

Bizzat görmek istiyoruz

Akar, YPG'nin çekildiğine yönelik iddialara ilişkin konuştu.
'1 ay sonra evleniyorum'

'1 ay sonra evleniyorum'

​İşten çıkarılan çalışanların eylemi devam ediyor.

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
MİT operasyonuyla yakalandı

MİT operasyonuyla yakalandı

FETÖ'nün bir kritik ismi daha Türkiye'ye getirildi.
'Pençe'de bulundu

'Pençe'de bulundu

​Harekatta PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.
Yeni göç <br>dalgası olabilir

Yeni göç
dalgası olabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib uyarısı.
Yarım ton<br> eroin ele geçirildi

Yarım ton
eroin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri operasyon düzenledi.
İlk tören Anıtkabir'de

İlk tören Anıtkabir'de

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.
5 bin kişiyi <br>işten çıkardı

5 bin kişiyi
işten çıkardı

İBB Başkanı İmamoğlu seçim öncesi verdiği sözlerden çark etti.
Aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

Aynı dereden bir ceset daha çıkarıldı

Bursa'daki olayda polis ekipleri soruşturmayı genişletti.
24 ile yağış uyarısı

24 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meşru müdafaa <br>hakkımızı kullanacağız

Meşru müdafaa
hakkımızı kullanacağız

​Bakan Akar, gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.