Ekonomi Kredi kartı faizleri düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi kartı faizleri düştü? Kredi kartı faizleri ne oldu?

Kredi kartı faizleri düştü

Merkez Bankası kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti. Aylık kredi kartı faizi yüzde 1,40’tan yüzde 1,25’e indi. Yabancı para cinsinden işlemlerde ise aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1 oldu. BDDK, kredi kartı asgari borç yatırma tutarında en alt limiti borcun yüzde 30’undan yüzde 20’ye indirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.

NİSAN'DA BAŞLAYACAK

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'tan yüzde 1,25'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12'den yüzde 1'e indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70'ten yüzde 1,55'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42'den yüzde 1,30'a indirildi. Aynı tebliğin, 7'nci maddesi ise "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değişiklik yapılması halinde açıklanır.” şeklinde değiştirildi. 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

KART ÖDEME LİMİTİNİ BDDK BELİRLEYECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, Yönetmeliğin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi, "(e) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı. (h) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine” şeklinde değiştirildi. Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin başlığı “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilerek, söz konusu maddeye şu fıkra eklendi: "Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlenecek.”

Bakan Pekcan açıkladı: Süre 30 Haziran'a kadar uzatıldı
EKONOMİ
Bakan Pekcan açıkladı: Süre 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Abone Ol Google News
Felaketin merkezi New York

Felaketin merkezi New York

ABD'deki 104 bin vakanın 46 bini bu eyalette.
Seyahate 3 şart

Seyahate 3 şart

​Tüm otobüs seferleri valilik iznine bağlandı.
Koronayıbitirecek ilaç

Koronayı
bitirecek ilaç

​Japonya'da umut veren keşif.
Zeytin yaprağı <br>çayındaki mucize

Zeytin yaprağı
çayındaki mucize

​Virüs türlerine karşı vücudun direncini koruyor.

Irkçılık virüsü

Irkçılık virüsü

​Tüm dünyada yeniden hortladı.
Her ihaleden<br>PKK'ya yüzde 10 pay

Her ihaleden
PKK'ya yüzde 10 pay

​HDP'li başkanlar para aktarmış.
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
Ses analizine başladık

Ses analizine başladık

​3 bine yakın provokatör yakalandı.
CANLI İNFOGRAFİK

CANLI İNFOGRAFİK

​Koronavirüsün Türkiye ve dünya genelindeki son rakamları
Belediyelere koronavirüs desteği

Belediyelere koronavirüs desteği

Erdoğan'ın imzasıyla ek kaynak sağlandı.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Eski milli kaleci Rüştü Reçber hastaneye kaldırıldı.
Fransa için en zor günler

Fransa için en zor günler

"Son yüzyılda daha önce benzeri görülmemiş bir kriz."
Taksiler de yasak!

Taksiler de yasak!

Çocuklar market ve pazara alınmayacak.
Beş Türk <br>mahsur kaldı

Beş Türk
mahsur kaldı

​Büyükelçilikten yardım bekliyorlar.
Karantinada dünyaya geldi

Karantinada dünyaya geldi

​Sevindiren haber Mersin'den geldi.
İtalya 10 bini geçti

İtalya 10 bini geçti

Salgın hızla can almaya devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.