Kredi kartı faizleri düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.

NİSAN'DA BAŞLAYACAK

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'tan yüzde 1,25'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12'den yüzde 1'e indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70'ten yüzde 1,55'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42'den yüzde 1,30'a indirildi. Aynı tebliğin, 7'nci maddesi ise "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değişiklik yapılması halinde açıklanır.” şeklinde değiştirildi. 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

KART ÖDEME LİMİTİNİ BDDK BELİRLEYECEK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidildi. Buna göre, Yönetmeliğin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi, "(e) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı. (h) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine” şeklinde değiştirildi. Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin başlığı “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilerek, söz konusu maddeye şu fıkra eklendi: "Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlenecek.”

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