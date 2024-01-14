Krediler KOBİ’lere aktı

Türk bankacılık sektörünün kredi hacmi son 1 yılda yüzde 53,98 oranında artarak 11 trilyon 661 milyar 958 milyon liraya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; sektörün kullandırdığı kredi miktarı 2023 yılının başında 7 trilyon 573 milyar 416 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 Ocak 2024’e gelindiğinde ise 4 trilyon 88 milyar 542 milyon lira tutarında hızlı bir büyüme kaydederek, 11 trilyon 661 milyar 958 milyon liraya yükseldi.

Toplam kredi pastasının içerisinde en büyük payı 8 trilyon 972 milyon lirayla “ticari ve diğer krediler” alıyor. Bu dilimde KOBİ kredilerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Sayıları 3,5 milyona yaklaşan ve Türkiye ekonomisinin adeta omurgasını oluşturan Küçük ve Orta Boy İşletmeler’e (KOBİ) bankacılık sektörünce açılan kredilerin hacmi yeni yılın ilk haftası itibarıyla 3 trilyon lirayı geçti. Geçtiğimiz yılın başında 2 trilyon 19 milyar 106 milyon lira seviyesinde bulunan KOBİ kredilerinin bakiyesi 5 Ocak 2024’te yüzde 56,47 oranında artarak 3 trilyon 159 milyar 379 milyon lira ile tarihindeki en yüksek düzeye ulaştı. Bankacılık sektörünün 2012 sonunda 200 milyar liranın altında bulunan KOBİ kredi hacmi, 2014’te 300 milyar lirayı, 2016’da 400 milyar lirayı, 2017’de 500 milyar lirayı, 2018’de 600 milyar lirayı, 2020’de 800 milyar lirayı, 2021’de 1 trilyon lirayı ve 2022 sonunda da 2 trilyon lirayı aşmıştı.