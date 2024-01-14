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Ekonomi

Krediler KOBİ’lere aktı

Bankacılık sektörünün, Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lere kullandırdığı kredi bakiyesi son bir yılda yüzde 56,47 artarak 3 trilyon 159 milyar lirayı aştı. Aynı dönemde toplam kredi hacmi yüzde 53,98 büyüme ile 11 trilyon 662 milyar liraya yaklaşırken, konut kredileri 77,6 milyar lira, taşıt kredileri 44,9 milyar lira ve ihtiyaç kredileri 300,6 milyar lira arttı.

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:00 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 05:58 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk bankacılık sektörünün kredi hacmi son 1 yılda yüzde 53,98 oranında artarak 11 trilyon 661 milyar 958 milyon liraya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; sektörün kullandırdığı kredi miktarı 2023 yılının başında 7 trilyon 573 milyar 416 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Bankacılık sektörünün kredi hacmi 5 Ocak 2024’e gelindiğinde ise 4 trilyon 88 milyar 542 milyon lira tutarında hızlı bir büyüme kaydederek, 11 trilyon 661 milyar 958 milyon liraya yükseldi.


TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK SEVİYE

Toplam kredi pastasının içerisinde en büyük payı 8 trilyon 972 milyon lirayla “ticari ve diğer krediler” alıyor. Bu dilimde KOBİ kredilerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Sayıları 3,5 milyona yaklaşan ve Türkiye ekonomisinin adeta omurgasını oluşturan Küçük ve Orta Boy İşletmeler’e (KOBİ) bankacılık sektörünce açılan kredilerin hacmi yeni yılın ilk haftası itibarıyla 3 trilyon lirayı geçti. Geçtiğimiz yılın başında 2 trilyon 19 milyar 106 milyon lira seviyesinde bulunan KOBİ kredilerinin bakiyesi 5 Ocak 2024’te yüzde 56,47 oranında artarak 3 trilyon 159 milyar 379 milyon lira ile tarihindeki en yüksek düzeye ulaştı. Bankacılık sektörünün 2012 sonunda 200 milyar liranın altında bulunan KOBİ kredi hacmi, 2014’te 300 milyar lirayı, 2016’da 400 milyar lirayı, 2017’de 500 milyar lirayı, 2018’de 600 milyar lirayı, 2020’de 800 milyar lirayı, 2021’de 1 trilyon lirayı ve 2022 sonunda da 2 trilyon lirayı aşmıştı.


EKONOMİDE İSTİKRARIN AKTÖRLERİ

Ekonomide istikrarın aktörleri arasında yer alan KOBİ’lerin kredi bakiyesi son 1 yılda ise toplam 1 trilyon 140 milyar 273 milyon lira tutarında genişleme gösterdi. Türkiye’de işletmelerin sayıca yaklaşık yüzde 99,8’ini KOBİ’ler oluşturuyor. KOBİ’ler, toplam istihdamın yüzde 77,8’ini, toplam yatırımların yüzde 53,2’sini, üretimin de yüzde 54,2’sini gerçekleştiriyor.


#Ekonomi
#KOBİ
#kredi
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