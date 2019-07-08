Kripto para doları bitirecek

“Dolar indi mi, çıktı mı?” diye bekleyenlere karşı Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş’tan “TL’ye güvenin” mesajı geldi. Kripto paraların hayatımıza daha çok gireceğini söyleyen Göktaş, “Kripto parayla doların bütün hakimiyeti kaybolacak” dedi.

"Eğer tekrar bir ekonomik saldırı olmazsa kur fırlamazsa, enflasyonda tek haneyi göreceğiz" tespitinde de bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, Merkez Bankası'nın faizleri aşağı indirmek için şu an elinin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Döviz kurları üzerinden spekülasyon yaparak cebini doldurmayı hedefleyenler Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş’ın da gündemindeydi. Tecrübelerine dayanarak uzun vadede TL’nin kazandırdığını vurgulayan Göktaş, TL’ye güvenin mesajını veriyor. Hiç kimse doları sormasa bu kadar konuşulmayacağını belirten Göktaş, kripto paraların hayatımıza daha çok gireceğini söyledi.

Göktaş, “O zaman da doları avroyu merak etmeyecek kripto parayı merak edeceğiz. Dünyada tek hakim para birimi kripto para olacak. Doların bütün hakimiyeti kaybolacak” dedi. Genel Müdür İkram Göktaş ile dolar kurundan, faize, projelerine, sektördeki ürün çeşitliliğine kadar birçok konuyu konuştuk.

Neler yapıyorsunuz bu aralar?

Biz de seçimden sonra bir hareketlenme var. Onun öncesinde de sorunlu firmalarla uğraşıyorduk. Çok şükür bir sıkıntı yok. Yapılandırmaları yapıyorsunuz ama, sonucunu önümüzdeki yıllarda alacağız. Ödemelerde de öyle anormal bir sorun olacağını düşünmüyoruz.

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TEKNOLOJİ İLE FARKLILAŞACAK

Yeni projeleriniz var mı?

Yeni proje değil de katılım bankacılığında yeni bir yaklaşım sergileyerek, burada iki alanı ön plana çıkarmak istiyoruz. Biri kar-zarar ortaklığı projelerini biraz daha fazla yapmayı amaçlıyoruz. Bir de teknoloji ile farklılaşmak istiyoruz. Bu arada tabi kendimize farklı niş alanlarda tespit etmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri biz altın bankacılığında gördük. Burada çok ciddi çalışmalarımız var. Kıymetli Madenler Piyasasında piyasa yapıcı tek kamu bankasıyız.

Muhabirimiz Mesude Demirhan - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

Dijitalde neler var?

Dijital kanallarımızdan vereceğimiz ürün ve hizmetlerimizi artırmakla birlikte halihazırda üzerinde çalıştığımız biyometrik doğrulama, mobil cüzdan, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri de katma değerli servisler halinde müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Ar-Ge Merkezi unvanına sahip tek kamu bankası olmamızın etkisi ile önümüzdeki dönemde özellikle dijital inovasyon çalışmalarımıza ivme kazandırmayı, akademik ve fintech ekosistem ile yeni stratejik iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz.

Merkez Bankası istese şu an faizleri indirebilir mi?

Tabi ki indirebilir. İndirebileceğini de düşünüyoruz. Eğer tekrar bir ekonomik saldırı olmazsa kur fırlamazsa, enflasyonda tek haneyi göreceğiz. Bu koşullar Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi için rahatlıkla altyapı oluşuyor. Merkez bankası faizleri yüzde 23’lerde arada 8 puan reel faiz var. Bu çok yüksek. Ekonominin bunu kaldırması mümkün değil. Bu oranlarda yatırım ve üretim zor. Altyapıda hem Fed’in faizleri artırmayacak olması kurlarda Trump ile görüşme sonrasında bir yumuşama stabilizasyon olması baktığınız zaman Merkez Bankası’nın faizleri aşağı çekmek için eli şu an çok güçlü.

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REYTİNG KURULUŞLARI SİYASİ KARAR VERİYOR

Spekülasyonun olduğunu düşünüyor musunuz?

Şöyle var. Bu kur seviyesini gerektirecek herhangi olumsuzluk var mı diye baktığımızda bir şey göremiyoruz. Kurun 3.7’den 6 liraya çıkması için savaşmak lazım. Biz savaşa girmeden 7’yi gördük. Ülkenin makro ekonomik verilerine baktığınız zaman hepsi Avrupa ülkelerinden çok iyi durumda. Siyasi olduğu o kadar belli ki. Bir yıl içinde yüzde yüz sapma ne dünya bankası için ne de reyting kuruluşları için kabul edilebilir bir sapma değil. Ya matematik bilmiyorlar ya da siyaseti çok iyi biliyorlar.

CARİ AÇIĞI KAPATAN SEKTÖRLERE ÖNCELİK

Nerelere fon kullandırıyorsunuz?

Hükümetin yeni ekonomi planında desteklediği sektörleri daha çok destekliyoruz. Bunlarda özünde ihracatı imalatı, istihdamı geliştiren sektörler biz bir de ona ithal ikameyi koyuyoruz. Cari açığı kapatmaya yönelik. Cari açığı düşürmenin yolu ithal ettiğimiz ürünlerin Türkiye’de imalatından geçiyor. Her sektörde bu mümkün. Sektörel ve segment açısından baktığımızda daha çok KOBİ’leri desteklemek istiyoruz. Şu anki oranımız yüzde 11’ler civarında. Önce 20’lere sonra 35-40’lara taşımak istiyoruz.

KUR RİSKİ TAŞIMIYORUZ

Kur ve döviz riski yaşıyor musunuz?

Kur riski taşımıyoruz. Bugün 100 dolar sattıysak hemen 100 dolar alıp yerine koyuyoruz. Banka olarak, bugün düştü yarın yükselir biraz daha bekleyelim kar edelim diye asla o riski taşımıyoruz. İşimiz kur iniş ve çıkışlarından para kazanmak değil, biz orada sadece hizmet veriyoruz. Karşılığında bir hizmet geliri elde ediyoruz. Esas işimiz fon toplayıp, fon kullandırmak. Oralarda olmak isteriz. Ama kurla yaşıyoruz. Kurun en önemli etkisi döviz kredisi kullandırma konusunda eskiden çok kullandırıyorduk. Sonra çıkan kararla döviz endeksli kredi kullandırımı sınırlandırıldı.

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UZUN VADEDE TL KAZANDIRIYOR

Herkesin ortak derdi dolar oldu siz ne dersiniz?

27 yıllık bankacıyım. Hep şunu gördüm. TL’ye güvenmek lazım. 10 yıllık (istediğiniz 10 yıl) perspektif aldığınız zaman TL bütün para birimlerinden daha iyi kazandırıyor. Sabretmek lazım. Yoksa her atak dönemini baz alırsanız tabi ki dövizin çok ciddi getiriler sağladığı dönemler ki çok yakın zamanda da yaşadık. Elinde avucunda ne varsa satıp bekleyip 3 kuruş kazanacak, halbuki onun servetine kattığı üç beş kuruş ülke ekonomisine çok ciddi kayıp olarak dönüyor. Kişisel menfaatimiz için toplumsal menfaati hiçe sayıyoruz.

DOLARIN SONU GELECEK

Hiç kimse doları sormasa ilgilenmese zaten bunlara ihtiyacımız olmayacak. Yok saymak lazım. Çünkü çok uzun bir vadede olduğunu düşünmüyorum. Bugün belki hayal gibi görünen işte bir çok tartışma kripto paralar var. Adı bugün bitcoin yarın başka bir şey olacak. Bu bir şekilde hayatımıza girecek. O zaman da doları avroyu değil, kripto parayı merak edeceğiz. Dünyada tek hakim para birimi kripto para olacak. Diğer para birimlerini unutacağız. Bu kez onlarla uğraşacağız. En zararlı ülke ABD olacaktır. Doların bütün hakimiyeti kaybolacak.

SUKUK ÇEŞİTLENECEK

Sektör şu an ne durumda? Ürün çeşitliliği ve gelişimi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sukuk son dönemde sektöre giren en önemli ürünlerden bir tanesi. Tabii sukuğun çeşitlendirilmesi gündemde. Onun dışında da yeni yeni bazı ürünler var. Mesela yakın zamanda biz normalde bir aydan daha kısa vadeli bir ürünümüz yoktu. Bir aydan daha kısa vadeli ürün geliştirebilme altyapısı en azından mevzuatsal anlamda oluşturuldu. Şu anda onu yapabiliyoruz. Bunun yanında önümüzdeki dönemde sektörün istenilen hedeflere ulaşması için tekafüle (islami sigortacılık) daha fazla önem vermesi gerekiyor. Bütün finansal enstrümanların İslami tarafta da olması önemli.

GÜNDEM Konut almak isteyene altın fırsat