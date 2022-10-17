Ekonomi Kripto parada manipülasyona karşı zirve
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kripto parada manipülasyona karşı zirve

Kripto para piyasalarında yatırımcı sayısının 6 milyonu, hacminin ise 2 milyar doları aştığı tahmin edilen Türkiye, bu alanı manipülasyona izin vermeyecek şekilde düzenlemeye hazırlanıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Kripto parada manipülasyona karşı zirve
​Kripto parada manipülasyona karşı zirve.

Kripto para piyasalarında yatırımcı sayısının 6 milyonu, hacminin ise 2 milyar doları aştığı tahmin edilen Türkiye, bu alanı manipülasyona izin vermeyecek şekilde düzenlemeye hazırlanıyor. Bir yandan dijital Türk Lirası’nın çıkarılması için çalışmalar sürerken, diğer yandan da kripto para piyasalarının kurulması ve işlem yapılmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeler öngören Kripto Para Yasası taslağıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan (BTK) üst düzey isimler 3 Kasım’da "1. d’konomi Dijital Para Zirvesi"ne katılacak. Zirvede, dijital Türk Lirası ile kripto para yasasıyla ilgili son durum görüşülecek. Düzenlemelerde nasıl iyileştirmeler yapılabileceği tartışılacak.

KULLANICI GÜVENLİĞİ

Ayrıca, dijital Türk Lirası ve kripto para yasasıyla ilgili çalışmalarla birlikte Türkiye’nin küresel kripto pazarındaki olumsuzluklardan nasıl daha az etkilenebileceği konuşulacak. Kullanıcı güvenliğinin artırılması için neler yapılması gerektiği değerlendirilirken, piyasalardaki kullanıcı ve yatırımcıları bilgilendirici konular gündeme getirilecek. Öte yandan, üç ana başlıktan oluşacak zirvenin ilk bölümünde “dijital para”, ikinci bölümünde “dijital finans ve fintech”, üçüncü bölümünde “dijital ekonomi” konuları ele alınacak. Bu çerçevede, Türkiye’nin dijital parası, kripto paralar ve dijital paraya katkıları, kripto para platformları, Türkiye dijital para mevzuatı ve güncel uygulamaları, merkezsiz finans, NFT ve dijital paralarda siber güvenlik başta olmak üzere 3 ayrı oturumda 15 sunum düzenlenecek.

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