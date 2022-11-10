Kripto paralar için sırada likidite krizi mi var?

Kripto para piyasası birkaç gündür süre gelen Binance ve FTX arasındaki yıpratıcı haber akışının etkisi altında. Kripto borsası FTX’in iflasın eşiğinde olduğunun anlaşılmasının ardından kripto paralarda geçtiğimiz akşam yeni bir satış dalgası başladı. Dün gece itibariyle Bitcoin yüzde 16’nın üzerinde değer kaybederek 15 bin 665 dolara seviyesine kadar geriledi. FTX’in desteklediği kripto paralardan Solana ve pek çok altcoinde ise düşüş yüzde 50’ye yaklaştı.

BINANCE FTX’İ SATIN ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Geçtiğimiz gün FTX’i satın almak için niyet mektubu imzaladığını açıklayan kripto para borsası Binance’nin anlaşmadan çekildiğini açıklaması ise krizi derinleştiren en büyük sebeplerden biri oldu. Yanlış kullanılan müşteri fonları ve ABD'deki soruşturma iddiaları sonucu FTX'i satın almaktan vazgeçtiklerini bildirdiler. Yapılan açıklamada ise, “Başlangıçta umudumuz, FTX müşterilerine likidite sağlamada destek olabilmekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüzün veya yardım etme kabiliyetimizin ötesinde” ifadelerine yer verildi.

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Binance ve FTX

SEC SORUŞTURMA BAŞLATTI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve ABD Adalet Bakanlığı’nın kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlattığı da ortaya çıktı. FTX'in likidite sıkışıklığı sırasında müşteri fonlarını nasıl yönettiği ise araştırma maddeleri arasında yer alıyor. SEC ve CFTC’nin soruşturmalarının FTX'in likidite kriziyle ilgili olduğunun altı çizilirken SEC'in aylardır FTX'in kredi faaliyetlerini incelediği de belirtiliyor. ABD Adalet Bakanlığının soruşturması ise dolandırıcılık gibi cezai ihlallerle ilgili.

8 MİLYAR DOLARLIK AÇIK İDDİASI

Piyasaları ürküten en önemli açıklama ise FTX üst yöneticisi Sam Bankman-Fried’dan geldi. Bankman-Fried nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda yatırımcılarını uyarırken kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğu da iddialar arasında yer alıyor. J.P. Morgan stratejistlerine göre kripto piyasası dalga dalga gelebilecek teminat tamamlama çağrılarıyla yüz yüze kalabilir. Stratejistler bu teminat tamamlama çağrılarının kripto para piyasalarında bir domino etkisi yaratacağından şüphelenirken olası bir likidite krizine karşı nasıl bir aksiyon alınacağı ise merak konusu.

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Bitcoin dün gece yüzde 16’nın üzerinde değer kaybederek 15 bin 665 dolara seviyesine kadar geriledi.

KRİPTO PARA PİYASALARI GERÇEKTEN DE 'MERKEZİYETSİZ Mİ'?

Hafta boyunca kripto para piyasalarındaki çalkantılar ve sektörün önde gelen kurumlarının manipülatif açıklamaları, piyasadaki ‘merkeziyetsizlik’ iddialarını yeniden gündeme getirdi. Pek çok yatırımcı artık bu iddianın altının boş olduğuna kanaat getirirken birkaç büyük borsanın piyasayı istediği gibi çekip çevirdiği görüşünde. Bu algı değişiminin piyasanın geleceği açısından nasıl bir etkiye sahip olduğunu ise hep beraber yaşayıp göreceğiz.

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