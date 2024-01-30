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Ekonomi

Kripto varlıklara mevzuat çalıştayı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı Kripto Varlıklar Yasası için çalıştay yapılacak. Çalıştayda, 'Kripto varlığın güvencesi kim?' sorusuna cevap aranacak. Kripto varlıklarda mevzuatta kullanılacak kavramların hukuki altlıkları oluşturulacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 06:06 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şubat ayı içerisinde Meclis gündemine alınması planlanan Kripto Varlıklar Yasası için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu hafta içinde akademisyenler ve ekonomistlerle 'çalıştay' mahiyetinde bir toplantı düzenleyecek. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; bakanlık, yasa teklifine altlık oluşturması ve piyasalardaki kaygıların asgari seviyeye çekilmesi için bir toplantı düzenleyecek.


ŞİFRELEME SORUNU MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda, kripto varlıkların hukuki niteliği, merkezi bir yönlendirme sistemine kavuşması için gerekli yasal prosedür ele alınacak. Bu noktada, kripto varlıklara erişimde kullanılan 'şifre' ve 'şifreleme' kavramları masaya yatırılacak.


SANAL VARLIĞA MEVZUAT HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlandığını belirten kaynaklar, kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğunun mevzuatta tanımlanacağını söyledi. Buna göre; kamu otoritesi açısından düzenleyici norm mahiyetinde bir tanımlama yapılacak, böylece kamunun yanıltılması ve dolandırıcılık, suça konulu olaylar, kara para aklama gibi tedbirlere yönelik bir mevzuatın oluşturulması için bir çalıştayın düzenlenecek.


YETKİ KARMAŞASI ORTADAN KALKACAK

Kaynaklar, "Kripto varlık kullanıcılarının sahip olduğu şifrelerin merkezi bir aygıt tarafından yürütülmesi gerekiyor. Normalde, parasal varlıklar Merkez Bankaları tarafından, para cinsi dışında kalan her türlü gayrimenkulde SPK tarafından denetleniyor. Buradaki sermaye SPK tarafından mı denetlense de şifreyle korunan varlığın da merkezileştirilmesi gerekiyor. Bu toplantıda bu soruya yanıt aranacak" ifadelerini kullandı.


#Ekonomi
#kripto para
#piyasa
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