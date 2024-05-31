Kriptoda yatırımcıyı kaçırmayacak vergi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise kripto varlıklardan vergi alınıp alınmayacağı ve Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkması konusunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Çelik, teklifte vergi konusunun olmadığını ancak bu noktada sektörden yoğun bir talep olduğunu ve bu konuyla ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Çelik, buradaki amacın yerli ve yabancı yatırımcıyı kaçırmayacak, rahatsız etmeyecek bir düzenleme çalışması olduğunu sözlerine ekledi. MASAK Başkanı Hasan Kaymak ise teklif üzerinde konuşurken yurt dışında 100 milyon dolar kripto varlığa en konulduğunu söyledi. Kaymak, Thodex'e ilişkin 350 milyon liralık zarar tespit ettiklerini belirtti.