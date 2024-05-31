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Ekonomi

Kriptoda yatırımcıyı kaçırmayacak vergi

Kripto varlık teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün kabul edildi.

Uğur Duyan
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:48 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklikler içeren teklifin ilk imza sahibi olarak komisyonda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri düzenlemenin amacını "Taslakta temel yaklaşımımız, kısıtlayıcı değil; belirsizleri ortadan kaldırmak ve olası riskleri kontrol altına almak" sözleriyle özetledi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise kripto varlıklardan vergi alınıp alınmayacağı ve Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkması konusunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Çelik, teklifte vergi konusunun olmadığını ancak bu noktada sektörden yoğun bir talep olduğunu ve bu konuyla ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Çelik, buradaki amacın yerli ve yabancı yatırımcıyı kaçırmayacak, rahatsız etmeyecek bir düzenleme çalışması olduğunu sözlerine ekledi. MASAK Başkanı Hasan Kaymak ise teklif üzerinde konuşurken yurt dışında 100 milyon dolar kripto varlığa en konulduğunu söyledi. Kaymak, Thodex'e ilişkin 350 milyon liralık zarar tespit ettiklerini belirtti.


#Ekonomi
#kripto para
#vergi
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