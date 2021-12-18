​Kruvaziyerde 2022 rezervasyonları başladı​: Limanlara 900 gemiyle 1,5 milyon turist gelecek

Tüm dünyaya umut olan aşılamanın hızlanması kruvaziyer turizmini de hareketlendirdi. Kara ve hava turistine oranla uğradığı şehirlere yaklaşık 4-5 kat fazla gelir bırakan kruvaziyer turizminde 2022 rezervasyonları başladı. Bu yıl 9 gemiyle 7 bin yolcunun geldiği Galataport, gelecek yıl 250 kruvaziyer gemisiyle 800 bin yolcu ağırlayacak.

KUŞADASI’NIN PAYI % 85

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın Erdemir ile pandemi süreci ve Türkiye’de kruvaziyer turizmini konuştuk. Kruvaziyerin 20 yıl önce yaş ortalaması yüksek ve zengin kesimi oluşturduğunu, şimdi gençlerin de tercih ettiğine işaret ederek, Türkiye’de bu potansiyelin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin ana liman değil, uğrak liman olduğunu belirten Erdemir, “İstanbul bu özelliklere sahip bir şehir fakat bunun ilgili planlamaların yapılması gerekiyor. Türkiye’de gemilerin yanaşabileceği 25’e yakın küçük büyük kruvaziyer liman tesisi bulunuyor. Fakat en önemlileri İstanbul, Kuşadası ve Antalya. Kuşadası tek başına yüzde 80-85 ini ağırlıyor. Galataport'un hızlı bir şekilde büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.

GÜNDEM Kuşadası’na müjde: 650 kruvaziyer 750 bin turist

Aydın Erdemir

1,5 MİLYON YOLCU GELECEK

Kuşadası’na 42, İstanbul’a 9 gemi geldiğini aktaran Erdemir, şu bilgileri paylaştı: “2022 yılında Kuşadası’na 500’ün üzerinde gemi ve 800 bin yolcu hedefleniyor. Antalya gibi diğer limanlarımızla birlikte Türkiye’ye toplamda 800-900 gemi ile 1,5 milyon yolcu geleceği öngörülüyor. İstanbul'da Kruvaziyer limanda ana liman olmak için, daha büyük bir limanın kurulması lazım. Galataport dışında bakanlığın Yenikapı’da böyle bir projesi var ve böyle öngörülüyor. Yenikapı projesi ile 6-8 geminin aynı anda yanaşacağı ki büyük gemilerin yanaşacağı hedefleniyor.”

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İSTANBUL ‘ANA LİMAN’DA BÜYÜK KATKI SAĞLAR

İstanbul’un ana kruvaziyer liman olması durumunda turizme büyük katkı sağlayacağını ve Trabzon, Çanakkale, Fethiye gibi yerlere destinasyonlar yapılabileceğine işaret eden Erdemir, “Bu kruvaziyer yolcuları transit limanlara inip oradaki tarihsel mekanları ve kentleri 6-12 saatte gezip tekrar geriye gemiye dönerler. Ana liman öyle değil, ana limanda 2-3 gün önceden gelip kentte yaşamaları, alışveriş, konaklamaları, gastronomi gibi etkinlikler yapabilirler. Galataport bizim için Türkiye’de örnek bir proje oldu. Önümüzdeki dönemde Yenikapı’da proje geliştirilecek. Kruvaziyer ya da denizyoluyla yapılan turizm bizim geleceğimiz ve çok büyük gelir kaynağımız” diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 Şehrin tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren, 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini 1 Ekim Cuma günü karşıladı. Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı geminin 57 yolcusu, seyahatlerini eşsiz bir tarihi yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul’da tamamlayacak. Bir gece Galataport İstanbul’da kalacak gemi, 2 Ekim’de uzun bir aradan sonra Galataport İstanbul’dan gemiye binecek 69 yeni yolcusu ile bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak. Kruvaziyer sektöründe seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar “ana liman” olarak tanımlanıyor. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor. İstanbul ve Türkiye turizmine ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için SeaDream II gemisi ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor. Galataport İstanbul, 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1,2 kilometre sahil şeridini kapsayan dünyanın en önemli projeleri arasında yer alıyor. Galataport İstanbul, engelli dostu ve düşük katlı yapıları, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi, alternatif ulaşım olanakları gibi birçok özelliği ile öne çıkıyor. Misafirlerine “nefes alan”, sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, alışveriş, yeme içme ve çalışma deneyimi sunuyor. Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, “Galataport İstanbul olarak ilk yolcu gemimizi karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Pandeminin yol açtığı erteleme ve iptaller, dünya genelinde aşılanmanın artışıyla ortadan kalkmaya başlıyor. Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Galataport İstanbul’a gelecek her yolcu ve mürettebat hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu hedefliyoruz. Her turist ülkesine döndüğünde 4 kişiye Türkiye ziyaretinden söz etse her sezon milyonlarca insana erişmiş olabiliriz. Kruvaziyer sektörünün bir şehre ekonomik ve sosyal katkısı çok önemli” dedi. Galataport İstanbul'da karşılama: İlk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor İstanbul'da 5 yıl önce yapımına başlanan Galataport İstanbul'a ilk turist gemisi yanaştı. Megakente iki yıl sonra gelen ilk yolcu gemisi, Galataport'ta dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminaline demirledi. BiP'te paylaş

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Yatırımcının ilgisi giderek artıyor

Erdemir, Türkiye’nin lojistikteki deniz yolu potansiyeli yüksek olduğu için limanlara da ilginin arttığını belirterek, “Ülkemizde sadece bir uluslararası küresel liman operatörünün işlettiği limanlar olduğu gibi yerli ve yabancı ortaklıklarla işletilen limanlarımız da var. Türk limancılığın uluslararası limanlara yakın seyrettiğini görebiliriz" dedi.

Limanlarla büyüyeceğiz

Limanlara bir devlet stratejisi olarak bakmak gerektiğini söyleyen Erdemir, “Türkiye büyüyecekse buna paralel olarak limanlarımızı zamanında büyütülmesi ve sorunların çözülmesi lazım. Birçok kurumdan izin almak, sonra da uygulamaya geçirmek ve inşaatını yapmak için ortalama 4 yıllık bir süresi var" diye konuştu.