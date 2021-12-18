​Kruvaziyerde 2022 rezervasyonları başladı​: Limanlara 900 gemiyle 1,5 milyon turist gelecek

Tüm dünyaya umut olan aşılamanın hızlanması kruvaziyer turizmini de hareketlendirdi. Kara ve hava turistine oranla uğradığı şehirlere yaklaşık 4-5 kat fazla gelir bırakan kruvaziyer turizminde 2022 rezervasyonları başladı. Bu yıl 9 gemiyle 7 bin yolcunun geldiği Galataport, gelecek yıl 250 kruvaziyer gemisiyle 800 bin yolcu ağırlayacak.
KUŞADASI’NIN PAYI % 85
- Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın Erdemir ile pandemi süreci ve Türkiye’de kruvaziyer turizmini konuştuk. Kruvaziyerin 20 yıl önce yaş ortalaması yüksek ve zengin kesimi oluşturduğunu, şimdi gençlerin de tercih ettiğine işaret ederek, Türkiye’de bu potansiyelin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin ana liman değil, uğrak liman olduğunu belirten Erdemir, “İstanbul bu özelliklere sahip bir şehir fakat bunun ilgili planlamaların yapılması gerekiyor. Türkiye’de gemilerin yanaşabileceği 25’e yakın küçük büyük kruvaziyer liman tesisi bulunuyor. Fakat en önemlileri İstanbul, Kuşadası ve Antalya. Kuşadası tek başına yüzde 80-85 ini ağırlıyor. Galataport'un hızlı bir şekilde büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.
1,5 MİLYON YOLCU GELECEK
Kuşadası’na 42, İstanbul’a 9 gemi geldiğini aktaran Erdemir, şu bilgileri paylaştı: “2022 yılında Kuşadası’na 500’ün üzerinde gemi ve 800 bin yolcu hedefleniyor. Antalya gibi diğer limanlarımızla birlikte Türkiye’ye toplamda 800-900 gemi ile 1,5 milyon yolcu geleceği öngörülüyor. İstanbul'da Kruvaziyer limanda ana liman olmak için, daha büyük bir limanın kurulması lazım. Galataport dışında bakanlığın Yenikapı’da böyle bir projesi var ve böyle öngörülüyor. Yenikapı projesi ile 6-8 geminin aynı anda yanaşacağı ki büyük gemilerin yanaşacağı hedefleniyor.”
İSTANBUL ‘ANA LİMAN’DA BÜYÜK KATKI SAĞLAR
- İstanbul’un ana kruvaziyer liman olması durumunda turizme büyük katkı sağlayacağını ve Trabzon, Çanakkale, Fethiye gibi yerlere destinasyonlar yapılabileceğine işaret eden Erdemir, “Bu kruvaziyer yolcuları transit limanlara inip oradaki tarihsel mekanları ve kentleri 6-12 saatte gezip tekrar geriye gemiye dönerler. Ana liman öyle değil, ana limanda 2-3 gün önceden gelip kentte yaşamaları, alışveriş, konaklamaları, gastronomi gibi etkinlikler yapabilirler. Galataport bizim için Türkiye’de örnek bir proje oldu. Önümüzdeki dönemde Yenikapı’da proje geliştirilecek. Kruvaziyer ya da denizyoluyla yapılan turizm bizim geleceğimiz ve çok büyük gelir kaynağımız” diye konuştu.
Yatırımcının ilgisi giderek artıyor
Erdemir, Türkiye’nin lojistikteki deniz yolu potansiyeli yüksek olduğu için limanlara da ilginin arttığını belirterek, “Ülkemizde sadece bir uluslararası küresel liman operatörünün işlettiği limanlar olduğu gibi yerli ve yabancı ortaklıklarla işletilen limanlarımız da var. Türk limancılığın uluslararası limanlara yakın seyrettiğini görebiliriz" dedi.
Limanlarla büyüyeceğiz
Limanlara bir devlet stratejisi olarak bakmak gerektiğini söyleyen Erdemir, “Türkiye büyüyecekse buna paralel olarak limanlarımızı zamanında büyütülmesi ve sorunların çözülmesi lazım. Birçok kurumdan izin almak, sonra da uygulamaya geçirmek ve inşaatını yapmak için ortalama 4 yıllık bir süresi var" diye konuştu.