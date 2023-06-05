‘Kruvaziyer’de hedef 1.5 milyon yolcu

Türkiye, 2022 yılında 51 milyon 369 bin turist ağırlarken, 46,2 milyar dolar da gelir elde etti. 2023 için 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıkan Türkiye, buna kruvaziyer turizmi ile katkı sağlamak istiyor. Dünyada gemi ile kısa bir program çerçevesinde, aynı süre içerisinde Avrupa, Afrika, Asya gibi üç kıtanın gezilip görülebileceği bir organizasyon mümkün değilken, Türkiye kruvaziyer turizminde adeta parlayan bir yıldız.

4 AYDA 122 BİN TURİST GELDİ

Akdeniz iklimi avantajı, tarihsel ve kültürel değerleriyle fark oluşturan Türkiye, bu yıl da ziyaretçileri bekliyor. Bu turizm çeşidi açısından önemli bir konumda bulunan Türkiye’nin limanlarına, bu yılın ocak-nisan ayları arasında 116 gemi geldi. Bu gemilerle 122 bin 537 yolcu ağırlayan Türkiye’nin hedefi ise, bu seneyi 1,5 milyon ziyaretçi ile kapatmak. Zengin turistlerin yoğun olarak tercih ettiği bu turizmin ekonomisinden Türkiye de daha fazla yararlanmaya başladı. Kruvaziyer turisti, ortalama turiste göre daha çok harcama yapıyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye’nin limanlarına 2022 yılında, 993 adet kruvaziyer gemisi ile 1 milyonun üzerinde yolcu geldiğini ve pandemi öncesi son dönem olan 2019 yılıyla kıyaslandığında geçen yıl gelen gemi sayısında yaklaşık yüzde 197 oranında artış yaşandığını belirtti. Tamer Kıran, “Geçen yılı aşacağımıza inanıyorum. 2023 hedefleri doğrultusunda gelecek kruvaziyer gemisiyle yolcu sayısının yaklaşık 1,5 milyona ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ LOKASYONLAR ÖNE ÇIKACAK

2023 yılı ziyaretçi sayısına bakıldığında geçen yıldaki gibi Kuşadası, 62 bin 243 yolcuyla birinci sırada yer alıyor. İstanbul 33 bin 464 turistle 2’nci, Antalya ise 10 bin 948 ziyaretçiyle 3’üncü sırada bulunuyor. 2022 rakamlarına da değinen Kıran, “Ülkemiz limanlarına 2022 yılında gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısına bakıldığında; Kuşadası Global Port Kruvaziyer Limanı 465 kruvaziyer gemi ve 496 bin 211 yolcu ile ilk sırada, İstanbul Galataport 180 gemi ve 252 bin 26 yolcu ile 2’nci sırada, Bodrum Cruise Port ise, 98 gemi 95 bin ve 462 yolcu ile 3’üncü sırada yer alıyor” şeklinde konuştu. Bu yıl Türkiye limanlarına gelecek kruvaziyer gemi sayısıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kıran, “İstanbul, Kuşadası ve Bodrum’a ek olarak Çeşme, Çanakkale, İzmir, Antalya, Marmaris ve Fethiye’ye de yoğunlaşma olacağını düşünüyorum” diye konuştu.







