Küçük esnafa koruma kalkanı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perakende ticaret mevzuatında yapılan düzenlemelerle küçük esnaf ve KOBİ'lerin zincir marketler karşısında daha güçlü şekilde korunduğunu belirterek, kooperatiflere yönelik hibe ve kredi desteklerinin artırıldığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Bolat, Meclis'e gönderdiği yazılı soru önergesinin yanıtında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren değişikliklerle haksız ticari uygulamaların önüne geçildiğini bildirdi.
DENETİMLER SÜRÜYOR
Düzenlemelerin özellikle küçük esnaf ve KOBİ’leri korumayı hedeflediğini vurgulayan Bolat, piyasa dengesini bozacak uygulamalara karşı denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Kooperatiflere yönelik desteklere de değinen Bolat, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) aracılığıyla kadın kooperatiflerine yaklaşık 41 milyon TL hibe desteği sağlanacağını duyurdu. Ayrıca TESKOMB ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle kooperatiflere yönelik 4,5 milyar lira tutarında kredi imkânı oluşturulduğunu kaydetti.
KREDİ FAİZ ORANI %20'YE DÜŞÜRÜLDÜ
Bolat, esnaf ve sanatkârlar için 2025 yılında faiz indirimli 175,8 milyar liralık kredi kullandırıldığı bilgisini verdi. Bolat, Hazine sübvansiyonlu kredilerde faiz oranının ise 2026 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğünü hatırlattı.