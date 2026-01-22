Küçük esnafa koruma kalkanı

Düzenlemelerin özellikle küçük esnaf ve KOBİ’leri korumayı hedeflediğini vurgulayan Bolat, piyasa dengesini bozacak uygulamalara karşı denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Kooperatiflere yönelik desteklere de değinen Bolat, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) aracılığıyla kadın kooperatiflerine yaklaşık 41 milyon TL hibe desteği sağlanacağını duyurdu. Ayrıca TESKOMB ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle kooperatiflere yönelik 4,5 milyar lira tutarında kredi imkânı oluşturulduğunu kaydetti.