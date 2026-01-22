Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Küçük esnafa koruma kalkanı

Küçük esnafa koruma kalkanı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0022/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti Lefkoşa'da kabul etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti Lefkoşa'da kabul etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perakende ticaret mevzuatında yapılan düzenlemelerle küçük esnaf ve KOBİ'lerin zincir marketler karşısında daha güçlü şekilde korunduğunu belirterek, kooperatiflere yönelik hibe ve kredi desteklerinin artırıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat, Meclis'e gönderdiği yazılı soru önergesinin yanıtında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren değişikliklerle haksız ticari uygulamaların önüne geçildiğini bildirdi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Düzenlemelerin özellikle küçük esnaf ve KOBİ’leri korumayı hedeflediğini vurgulayan Bolat, piyasa dengesini bozacak uygulamalara karşı denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Kooperatiflere yönelik desteklere de değinen Bolat, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) aracılığıyla kadın kooperatiflerine yaklaşık 41 milyon TL hibe desteği sağlanacağını duyurdu. Ayrıca TESKOMB ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle kooperatiflere yönelik 4,5 milyar lira tutarında kredi imkânı oluşturulduğunu kaydetti.

KREDİ FAİZ ORANI %20'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Bolat, esnaf ve sanatkârlar için 2025 yılında faiz indirimli 175,8 milyar liralık kredi kullandırıldığı bilgisini verdi. Bolat, Hazine sübvansiyonlu kredilerde faiz oranının ise 2026 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğünü hatırlattı.



#Ticaret Bakanlığı
#Ekonomi
#Esnaf
#Ticaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifresiz kanalda mı? İşte yayın bilgileri