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Ekonomi

Küçük üreticiyi ayağa kaldıran iş birliği

Migros, üreticileri desteklemeye devam ediyor. ‘Beni Hafife Alma’ projesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Migros’un ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi, ''Yıllık 50 milyon adet yumurta üretmeyi hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi, ''Yıllık 50 milyon adet yumurta üretmeyi hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında kafessiz yöntemle üretilen yıllık 35 milyon adet yumurta, Migros mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Üretilen yumurta sayısı verdiğimiz desteklerle yıllık 35 milyon adede yükseldi” dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, "Yıllık 50 milyon adet yumurta üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


#üretici
#iş birliği
#destek
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