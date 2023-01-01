Küçük üreticiyi ayağa kaldıran iş birliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında, "Doğrudan vergilerin payının artması gerektiğine yürekten inanıyorum" diyerek gelire göre vergi ödenmesini hedeflediklerini bildirdi. "Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı vergiyi almak değil, gelir düzeyine göre arttıkça daha fazla vergi ödenmesi daha adaletli" diyen Yılmaz, "Dolaylı vergi yoğun olduğunda bu ayrımı yapamıyorsunuz" dedi. Memur ve emekli zamlarına ilişkin de konuşan Yılmaz, "Çalışma yürütüyoruz, yıl sonuna kadar bitecek. Memura önemli bir artış olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.