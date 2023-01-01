Küçük üreticiyi ayağa kaldıran iş birliği

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi, ''Yıllık 50 milyon adet yumurta üretmeyi hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında kafessiz yöntemle üretilen yıllık 35 milyon adet yumurta, Migros mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Üretilen yumurta sayısı verdiğimiz desteklerle yıllık 35 milyon adede yükseldi” dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, "Yıllık 50 milyon adet yumurta üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.