Kültür turlarında bayram yoğunluğu: Tarihi yerlere ziyaretçi akını

Kurban Bayramı’nın 9 güne çıkartılması deniz, kum güneşi tercih edenlerin yanı sıra kültür turizmini de hareketlendirdi. 15 milyon kişinin seyahat etmesinin beklendiği bayram tatili boyunca kıyı bölgelerindeki otellerin doluluk oranları yüzde 100’e yaklaştı. Bu hareketlilikten kültür turizmi de olumlu etkilendi. Kıyı bölge yerine kültür turizmini tercih edenler sayesinde şehirlerdeki otellerin doluluk oranları da yüzde 80’i aştı.
YAN SEKTÖRLERİ DE ETKİLİYOR
Son yıllarda alternatif alanlara yapılan yatırımlar ve tanıtımlar sayesinde kültür turizmi de önemli bir gelir potansiyeline ulaştı. Özellikle, tanıtım faaliyetleri sayesinde yüz binlerce insan, tatil sırasında birkaç gününü, bulunduğu bölgedeki tarihi ve kültürel yerlere ayırmaya başladı. Bu durum bölge esnafına da ekonomik anlamda olumlu yansıdı.
100 BİN ACENTENİN YARISI KÜLTÜR TURU DÜZENLİYOR
Ülkemizdeki 100 bine yakın turizm acentesinin yaklaşık yarısı kültür turizmi etkinliği düzenliyor. Her yıl yüz binlerce kişi, Göbeklitepe’den Akdamar Adası’na, Sümela Manastırı’ndan Kapadokya’ya, Selimiye Camii’nden Mevlana türbesine kadar Anadolu’nun farklı noktalarındaki güzellikleri ziyaret ediyor. Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle bu bölgeleri ziyaret edecek turist sayısının beklenenin üzerine çıkması hedefleniyor.
İLGİ ARTARAK SÜRÜYOR
Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, yabancı ziyaretçilerin de artan ilgisiyle beraber Türkiye artık sadece bir Akdeniz tatilinden ibaret olmadığını söyledi. Gem, “Türkiye’de faaliyet gösteren seyahat acentelerinin yüzde 50’sine yakını yurtiçi kültür turları segmentinde faaliyet gösteriyor. Kültür turu senenin 12 ayı devam etmesi nedeniyle önemli bir alan. Kültür turizmi, deniz-kum-güneş üçgeninden çok daha farklı. Turizm seyahat acentelerinin hazırladığı cazip paketlerle bölgesinden diğer bir özel bölgelere turist götürülüyor. Böylece insanlar bir taraftan tarihi ve turistik yerleri gezerken, diğer taraftan bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Kültür turizmi, gerek konaklama gerekse şehrin ekonomisini ciddi anlamda katkı yapan bir turizm. Dolayısıyla artış ve ilgi her daim var” diye konuştu.
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Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı.
Erken rezervasyon avantajlarıyla aylar öncesinde tatillerini satın alanlar dışında, işini son dakikaya bırakanlar da var. Kurban Bayramı’nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi, dördüncü günü ise 12 Temmuz Salı gününe denk geliyor.
Ancak çarşamba ve perşembe günlerinin de tatil ilan edilmesiyle bayram tatilinin süresi 9 güne çıktı.
Tatil süresinin uzamasıyla tatil bölgelerine olan ilgi de arttı. Bayram tatili için en çok hangi bölgelerin tercih edildiğin, sektör temsilcileri anlattı.
Hürriyet'in haberine göre; Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bayram döneminde 1 milyonu paket Tur olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişinin seyahat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Akdeniz bölgesinde Kemer, Alanya, Belek, Lara öne çıkıyor.
Son dakika rezervasyonlarda genellikle yakın bölgeler öne çıkıyor. Bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık; İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar talep görüyor. Kültür turlarında ise Doğu Karadeniz turları ilgi görüyor” dedi.
Pandemide en çok yara alan sektörlerden biri olarak, turizmdeki tüm paydaşların tatilin 9 güne çıkmasından memnun olduğunu dile getiren Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Kişi sayısında geçen yılki bayram dönemine göre yüzde 25 artış oldu. Tatilin ilk günlerini eş-dost ziyareti olarak planlayanlar, sonrası için tatillerini satın aldı. Tatilin ikinci dönemi için de rezervasyonlarda artış oldu. Pandemide tatile özlem duyan kitle 9 günlük tatilde sadece deniz, kum, güneş tatiline değil, kültür turlarına da ilgi gösteriyor. Türkiye’nin her noktasında hareketlilik var” diye konuştu.<br><br>
iç pazar müşterisinin önceliğinin Ege olduğuna dikkat çeken Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, “Çanakkale’den Fethiye’ye kadar her bölgenin kendine özel müşterisi var. Antalya bölgesinde de Kemer, Belek ve Alanya’da 5 yıldızlı otellere ilgi yoğun.
Kültür turlarında ise Karadeniz ve GAP turlarına ilgi fazla” dedi. İşini son dakikaya bırakanların acele etmesi gerektiğine dikkat çeken Tonbul, “Erken rezervasyonla alanlara göre, şimdi Tatil satın alanlar daha fazla ödemek zorunda kalıyor. Kültür turlarında da maliyetler etkili oluyor” dedi.
Yurtdışı turları ile ilgili değerlendirme yapan Travel Zone Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk de, şunları söyledi: “Son dönemlerde kurlarda bir yükseliş oldu. Bununla birlikte dünyadaki gelişmelerle paralel olarak yakıt fiyatları da yükseldi. Tüm bu gelişmelere rağmen yurtdışında tatil talebi artış gösteriyordu. Ancak konsolosluklarda yaşanan olumsuz durumlar bizi daha çok etkiledi. Eğer vize sorunu yaşanmasaydı, yurtdışında tatil yapan Türk Turist sayısı 2019’u yakalardı.”<br><br>
Bayram tatilinin sıcak günlere denk gelmesiyle birlikte kıyı bölgelerine ilgi yoğun oldu.<br><br>* Bayramda en çok tercih kıyı bölgeleri arasında Antalya geliyor. Antalya’da ilk tercih edilen 3 yer ise Kemer, Belek ve Alanya.
Ege’ye olan talep de Antalya ile yarışıyor. Ege’ye gidenlerin ilk tercihi Bodrum olurken, Fethiye ve İzmir’e de ilgi yoğun.<br><br>* Ege bölgesinin diğer tercih edilen tatil destinasyonları ise İstanbul’a yakın olması sebebiyle Balıkesir ve Çanakkale.
Bayramda sadece deniz tatili tercih edilmiyor. Kültür turlarına da ilgi yoğun.<br><br>
Kültür turlarında Karadeniz’de bayram tatili geçirmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Doğu Karadeniz ise ilk tercihler arasında.<br><br>Karadeniz’in ardından GAP turlarına da ilgi yoğun.<br><br>Hem kültür hem de deniz tatili yapmak isteyenler ise Güney Ege-Likya turlarına katılıyor.
Yükselen fiyatlara rağmen yurtdışı turlarına da ilgi gösteriliyor. Ancak vize sorunu nedeniyle turist sayısı az.<br>Vize alabilenlerin ilk tercihi Avrupa turları oluyor. Avrupa’da İtalya, Fransa ve İspanya ilk sırada.
Balkanlar da Türk turistler tarafından tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.<br><br>Diğer tercih edilen noktalar ise Mısır, Fas ve Latin Amerika olarak göze çarpıyor.<br><br>Bu bayramda en büyük sürpriz ise Yunanistan’dan geldi. Sektör temsilcileri Yunanistan’a ilginin az olduğunu ifade ediyor.
Bayramda nerelere gidilir? En çok tercih edilen rotalar belirlendi
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Erken rezervasyon avantajlarıyla aylar öncesinde tatillerini satın alanlar dışında, işini son dakikaya bırakanlar da var. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi, dördüncü günü ise 12 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Ancak çarşamba ve perşembe günlerinin de tatil ilan edilmesiyle bayram tatilinin süresi 9 güne çıktı. Tatil süresinin uzamasıyla tatil bölgelerine olan ilgi de arttı. Bayram tatili için en çok hangi bölgelerin tercih edildiğini, sektör temsilcilerin anlattı. İşte bayramda en çok tercih edilen yerler...
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“Dünyanın en derin ikinci kanyonu\" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, harika doğası ile her yıl artan sayıda turisti çekmeye devam ediyor.<br>
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) kanyon giriş alanı düzenlemesi ve birinci etap yürüyüş yoluna destek sağladığı 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ise her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor.<br>
KUZKA'nın katkılarıyla yeni yapılan tesislerle Horma Kanyonu, yürüyüşçüler kadar Bölgeyi ziyaret edeceklerin de dinlenmesine ve hoşça vakit geçirmelerine olanak sağlıyor.<br>
Öte yandan KUZKA tarafından Bölgeye daha çok turist çekebilmek için TÜRSAB'a bağlı seyahat acentelerine yönelik Tanıştırma Turu düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından seyahat acentelerinin sahipleri ile tur rehberlerinin katıldığı üç günlük gezide, Kastamonu'nun tarihi, turistik ve doğal güzellikleri gezdirilerek şehrin tanıtılması sağlandı.<br>
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, 2021 yılında pandemiye rağmen Pınarbaşı ilçesini 200 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek, şunları söyledi:
“Pınarbaşı ilçemiz doğa turizm ile ilgili Kastamonu'da lokomotif görevini üstlenmiş durumunda. Çünkü Pınarbaşı, doğal güzellik anlamında Türkiye'de hiçbir yerde örneğini göremeyeceğimiz doğal akvaryum niteliğine sahiptir. İçerisinde 3 kilometrelik yürüyüş yolu bulunan muhteşem Horma Kanyonu vardır. Bu kanyonun içerisinden geçen Zarı Çayı'nın döküldüğü saklı cennet olarak tabi ettiğimiz Ilıca Şelalesi bulunuyor. Derinlikte dünyanın ikinci büyük kanyonu olan, uzunluğu 12 kilometre olan duvar yüksekliği yer yer bin 200 metreyi bulan vahşi cennet diye adlandırdığımız Valla Kanyonu yer alıyor. Dünyanın dördüncü büyüklüğüne sahip milattan önce yaşanmışlığın bulunduğu Ilgarini Mağarası ile doğaseverlerin mekânıdır. Doğa yürüyüşü pandemi sonrasında özellikle doğaya ilgi duyanların gelip görmek istediği bir yerdir. Pandemiye rağmen 2021 yılında ziyaretçi sayımız 200 bin kişiyi buldu. Bunun 50 bini 9 günlük Kurban Bayramında gerçekleşti ve halada ziyaretçi almaya devam ediyoruz.\"
\"Türkiye'de gezilecek ilk 5 il içerisinde Kastamonu mutlaka gelmeli\"<br><br>Horma Kanyonuna ziyarete gelen Melike Öncel ise, “Kastamonu'ya İstanbul'dan geliyorum. TÜRSAB'ın seyahat acentelerine yönelik düzenlediği bir gastronomi gezisi için geldik. Şehri keyifle gezmeye devam ediyoruz. Pınarbaşı'ndayız şahane bir trekking yolundan geçtik. Yaklaşık 3 kilometre boyunca yürüdük. Karadeniz'de böylesi yok yani ben çok memnun kaldım ve yürüyüşü birincilikle bitirdim. Daday'a gittik. Azdavay'a gittik. Kastamonu merkezi gördük. Ben ilk defa geldim. Çok beğendim. Kastamonu merkezi, çiftlik evlerini ve gezilip görülmesi gereken yerlerini 3 gün boyunca gezdik. Bana göre Kastamonu, Türkiye'de gezilecek ilk 5 il içerisinde yer alıyor. Karadeniz bölgesinde hatta Batı Karadeniz Bölgesinde gezilecek ilk yerlerden birisi Kastamonu'dur bence. Herkes memnun kalacaktır, hem gurme, hem kültür olarak hem de tarih olarak dolu dolu bir mozaik var. Kastamonu'ya herkesi bekliyoruz\" diye konuştu.
\"Horma Kanyonunda yürürken heyecanlandım, muhteşem bir yer\"<br><br>Horma Kanyonu'nu gezen Mustafa Yasin Çakar da, şunları kaydetti:<br><br><br>\"Kastamonu'yu gezmekten çok keyif aldık. Tüm turizmci dostlarımızı Kastamonu'nun güzelliklerini görmeye davet ediyorum. Şu anda Horma Kanyonundayız. Harika bir yürüyüş parkurundayız. Gerçekten şu anda bile konuşurken adrenalimiz çok yüksek. Burası çok güzel değerlendirilmiş. Burası Dünyada eşi benzeri olmayan yerlerden bir tanesidir. İlk defa buraya geliyorum. Kitaplarda, internette, televizyonlarda, gazetelerde anlatıldığı veya görüldüğü gibi değil. Kesinlikle Horma Kanyonu'nda bir gününüzü harcamanız gerekiyor. Kanyona giriş yaptık, devamında Ilıca Şelalesi'ne kadar ineceğiz. Şelalede harika, sonrasında da turumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Horma Kanyonu'nu kesinlikle meraklıların, maceraperestlerin gelmesini öneriyorum. Şu anda da heyecanlıyım, kanyonun en zirve yerine ulaştık. Şu manzaraya gerçekten heyecanla bakıyorum. Bakmaya da doyamıyorum. Kanyondan ayrılmak istemiyorum. Herkese emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.\"
Türkiye'de gezilecek ilk 5 il arasında: Kanyonları ile tanınan 2 bin 500 nüfuslu ilçe 200 bin kişiyi ağırladı
Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun 2 bin 500 nüfuslu Pınarbaşı ilçesini geçen yıl pandemiye rağmen 200 bin kişi ziyaret etti.