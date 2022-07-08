Kültür turlarında bayram yoğunluğu: Tarihi yerlere ziyaretçi akını

Kurban Bayramı’nın 9 güne çıkartılması deniz, kum güneşi tercih edenlerin yanı sıra kültür turizmini de hareketlendirdi. 15 milyon kişinin seyahat etmesinin beklendiği bayram tatili boyunca kıyı bölgelerindeki otellerin doluluk oranları yüzde 100’e yaklaştı. Bu hareketlilikten kültür turizmi de olumlu etkilendi. Kıyı bölge yerine kültür turizmini tercih edenler sayesinde şehirlerdeki otellerin doluluk oranları da yüzde 80’i aştı.

YAN SEKTÖRLERİ DE ETKİLİYOR

Son yıllarda alternatif alanlara yapılan yatırımlar ve tanıtımlar sayesinde kültür turizmi de önemli bir gelir potansiyeline ulaştı. Özellikle, tanıtım faaliyetleri sayesinde yüz binlerce insan, tatil sırasında birkaç gününü, bulunduğu bölgedeki tarihi ve kültürel yerlere ayırmaya başladı. Bu durum bölge esnafına da ekonomik anlamda olumlu yansıdı.

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100 BİN ACENTENİN YARISI KÜLTÜR TURU DÜZENLİYOR

Ülkemizdeki 100 bine yakın turizm acentesinin yaklaşık yarısı kültür turizmi etkinliği düzenliyor. Her yıl yüz binlerce kişi, Göbeklitepe’den Akdamar Adası’na, Sümela Manastırı’ndan Kapadokya’ya, Selimiye Camii’nden Mevlana türbesine kadar Anadolu’nun farklı noktalarındaki güzellikleri ziyaret ediyor. Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle bu bölgeleri ziyaret edecek turist sayısının beklenenin üzerine çıkması hedefleniyor.

Mehmet Gem

İLGİ ARTARAK SÜRÜYOR

Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, yabancı ziyaretçilerin de artan ilgisiyle beraber Türkiye artık sadece bir Akdeniz tatilinden ibaret olmadığını söyledi. Gem, “Türkiye’de faaliyet gösteren seyahat acentelerinin yüzde 50’sine yakını yurtiçi kültür turları segmentinde faaliyet gösteriyor. Kültür turu senenin 12 ayı devam etmesi nedeniyle önemli bir alan. Kültür turizmi, deniz-kum-güneş üçgeninden çok daha farklı. Turizm seyahat acentelerinin hazırladığı cazip paketlerle bölgesinden diğer bir özel bölgelere turist götürülüyor. Böylece insanlar bir taraftan tarihi ve turistik yerleri gezerken, diğer taraftan bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Kültür turizmi, gerek konaklama gerekse şehrin ekonomisini ciddi anlamda katkı yapan bir turizm. Dolayısıyla artış ve ilgi her daim var” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 16 Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Erken rezervasyon avantajlarıyla aylar öncesinde tatillerini satın alanlar dışında, işini son dakikaya bırakanlar da var. Kurban Bayramı’nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi, dördüncü günü ise 12 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Ancak çarşamba ve perşembe günlerinin de tatil ilan edilmesiyle bayram tatilinin süresi 9 güne çıktı. Tatil süresinin uzamasıyla tatil bölgelerine olan ilgi de arttı. Bayram tatili için en çok hangi bölgelerin tercih edildiğin, sektör temsilcileri anlattı. Hürriyet'in haberine göre; Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bayram döneminde 1 milyonu paket Tur olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişinin seyahat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Akdeniz bölgesinde Kemer, Alanya, Belek, Lara öne çıkıyor. Son dakika rezervasyonlarda genellikle yakın bölgeler öne çıkıyor. Bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık; İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar talep görüyor. Kültür turlarında ise Doğu Karadeniz turları ilgi görüyor” dedi. Pandemide en çok yara alan sektörlerden biri olarak, turizmdeki tüm paydaşların tatilin 9 güne çıkmasından memnun olduğunu dile getiren Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Kişi sayısında geçen yılki bayram dönemine göre yüzde 25 artış oldu. Tatilin ilk günlerini eş-dost ziyareti olarak planlayanlar, sonrası için tatillerini satın aldı. Tatilin ikinci dönemi için de rezervasyonlarda artış oldu. Pandemide tatile özlem duyan kitle 9 günlük tatilde sadece deniz, kum, güneş tatiline değil, kültür turlarına da ilgi gösteriyor. Türkiye’nin her noktasında hareketlilik var” diye konuştu.<br><br> iç pazar müşterisinin önceliğinin Ege olduğuna dikkat çeken Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, “Çanakkale’den Fethiye’ye kadar her bölgenin kendine özel müşterisi var. Antalya bölgesinde de Kemer, Belek ve Alanya’da 5 yıldızlı otellere ilgi yoğun. Kültür turlarında ise Karadeniz ve GAP turlarına ilgi fazla” dedi. İşini son dakikaya bırakanların acele etmesi gerektiğine dikkat çeken Tonbul, “Erken rezervasyonla alanlara göre, şimdi Tatil satın alanlar daha fazla ödemek zorunda kalıyor. Kültür turlarında da maliyetler etkili oluyor” dedi. Yurtdışı turları ile ilgili değerlendirme yapan Travel Zone Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk de, şunları söyledi: “Son dönemlerde kurlarda bir yükseliş oldu. Bununla birlikte dünyadaki gelişmelerle paralel olarak yakıt fiyatları da yükseldi. Tüm bu gelişmelere rağmen yurtdışında tatil talebi artış gösteriyordu. Ancak konsolosluklarda yaşanan olumsuz durumlar bizi daha çok etkiledi. Eğer vize sorunu yaşanmasaydı, yurtdışında tatil yapan Türk Turist sayısı 2019’u yakalardı.”<br><br> Bayram tatilinin sıcak günlere denk gelmesiyle birlikte kıyı bölgelerine ilgi yoğun oldu.<br><br>* Bayramda en çok tercih kıyı bölgeleri arasında Antalya geliyor. Antalya’da ilk tercih edilen 3 yer ise Kemer, Belek ve Alanya. Ege’ye olan talep de Antalya ile yarışıyor. Ege’ye gidenlerin ilk tercihi Bodrum olurken, Fethiye ve İzmir’e de ilgi yoğun.<br><br>* Ege bölgesinin diğer tercih edilen tatil destinasyonları ise İstanbul’a yakın olması sebebiyle Balıkesir ve Çanakkale. Bayramda sadece deniz tatili tercih edilmiyor. Kültür turlarına da ilgi yoğun.<br><br> Kültür turlarında Karadeniz’de bayram tatili geçirmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Doğu Karadeniz ise ilk tercihler arasında.<br><br>Karadeniz’in ardından GAP turlarına da ilgi yoğun.<br><br>Hem kültür hem de deniz tatili yapmak isteyenler ise Güney Ege-Likya turlarına katılıyor. Yükselen fiyatlara rağmen yurtdışı turlarına da ilgi gösteriliyor. Ancak vize sorunu nedeniyle turist sayısı az.<br>Vize alabilenlerin ilk tercihi Avrupa turları oluyor. Avrupa’da İtalya, Fransa ve İspanya ilk sırada. Balkanlar da Türk turistler tarafından tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.<br><br>Diğer tercih edilen noktalar ise Mısır, Fas ve Latin Amerika olarak göze çarpıyor.<br><br>Bu bayramda en büyük sürpriz ise Yunanistan’dan geldi. Sektör temsilcileri Yunanistan’a ilginin az olduğunu ifade ediyor. Bayramda nerelere gidilir? En çok tercih edilen rotalar belirlendi Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Erken rezervasyon avantajlarıyla aylar öncesinde tatillerini satın alanlar dışında, işini son dakikaya bırakanlar da var. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi, dördüncü günü ise 12 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Ancak çarşamba ve perşembe günlerinin de tatil ilan edilmesiyle bayram tatilinin süresi 9 güne çıktı. Tatil süresinin uzamasıyla tatil bölgelerine olan ilgi de arttı. Bayram tatili için en çok hangi bölgelerin tercih edildiğini, sektör temsilcilerin anlattı. İşte bayramda en çok tercih edilen yerler...

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