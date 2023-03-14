Kura sırası İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak ile başladığı “İlk Evim” projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 250 bin sosyal konutun kurası 80 ilde tamamlandı, sıra İstanbul’a geldi. Megakent için kura çekimleri Perşembe günü (16 Mart) başlayacak ve 19 Nisan tarihlerine kadar sürecek.

Çatalca.

3,5 AYDA TAMAMLANDI

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri, 6 Mart tarihinde Ankara’da başlayarak kalan diğer illerle devam etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ve yaşanan depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim’ projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor. 250 bin sosyal konutun kurası 80 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 16 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Bakan Kurum, İstanbul’daki kura çekimleriyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında “İlk Evim’de İstanbul zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Selimpaşa.

START TUZLA'DA VERİLECEK

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla’da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek. Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda noter huzurunda çekilecek. İstanbul'da çekilen bu kuralarla birlikte ‘İlk Evim’ projesi kuraları sona erecek.





İzmir ve Tekirdağ kuraları da tamam

‘İlk Evim İlk İş Yerim' Projesi kapsamında, 8 Mart'ta başlayan ve bugün kuraları biten etapta 5 ilin kura çekimleri tamamlandı. İzmir'de 12 bin 400 konut, Afyonkarahisar'da 3 bin 169 konut, Edirne'de 1.363 konut, Kırklareli'nde 1.189 ve Tekirdağ'da 3 bin 98 konutun kura çekimleri bugün itibarıyla bitti ve 21 bin 219 konutun sahibi belli oldu. Öte yandan, 13-17 Mart tarihleri arasında 21 bin 120 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda çekileceği belirtildi.







