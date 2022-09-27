Kuraklığa karşı 88 yer altı barajı

Tarım ve Orman Bakanlığı, geliştirdiği projeler ile stratejik önemi günden güne artan suyun her damlasının boşa harcanmaması için çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede hazırlanan çalışmalardan biri de Yer altı suyu Suni Besleme ve Yer altı Barajları Eylem Planı. Yarı kurak coğrafyada bulunan Türkiye’de su rezervine katkıda bulunulması maksadıyla plan kapsamında 2023 yılına kadar 150 yer altı suyu besleme tesisi tamamlanacak. Yer altı barajları yer altı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturmak suretiyle genellikle topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu vadi alüvyonlarında veya sahil akiferlerinde inşa ediliyor.

HEM SULAMA HEM İÇME

Yer altı barajları ile yüzey sularının buharlaşma kayıplarının ve kamulaştırma maliyetinin minimize edilerek yer altı suyuna iletilmesi, bu vesileyle yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunarak temiz içme suyu sağlanıyor.

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246’YA KADAR ÇIKABİLİR

Planlanan 150 tesisin işletmeye alınmasıyla yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak, bu suyun tamamının içme suyuna tahsis edilmesi halinde 750 bin kişiye içme suyu, tamamının sulamaya tahsis edilmesi halinde ise 80 bin dekar arazinin sulanması sağlanacak.

150 olarak planlanan tesisin sayısının 246’ya kadar yükselebileceği kaydedildi. Söz konusu tesislerden 88’inin yapımı tamamlandı. 41’i inşaat aşamasında olup 8’i ihale 109’u da planlama aşamasında. Planlama aşamasında bulunan 109 adet tesisin jeolojik - jeoteknik bakımdan incelemeleri devam ediyor. Günümüze kadar yapımı tamamlanan 88 tesis ile yer altı suyunun 32 milyon m3 beslenmesi sağlandı. Bu suretle 29 bin 940 dekar tarım arazisi sulandı ve halka 20,76 hm3 içme suyu temin edildi.

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