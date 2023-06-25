Kurban pazarında hareketlilik hızlandı

Kurban Bayramı’na üç gün kala Bahçelievler Çobançeşme’de kurulan hayvan pazarındaki yoğunluk dikkat çekti. Kurban pazarında 117 çadır bulunuyor. Bu çadırların 88'i büyükbaş, 29'u da küçükbaş hayvanlar için ayrılmış durumda. Pazarda, Türkiye’nin 4 bir yanından satıcılar bulunurken, Ağrı ve Tokat’tan gelenler ağırlıkta.





KÜÇÜKBAŞLARA

TALEP BAYRAMDA

Yaklaşık 6 bin hayvanın bulunduğu pazarda kurbanlıkların yarısından fazlası satıldı. Küçükbaş 9 bin ile 13 bin lira, büyükbaşın fiyatları 70 bin ile 150 bin lira arasında değişiyor. Sıkı pazarlıkların olduğunu belirten satıcılar, son günlerde yoğunluğun daha da artacağı görüşünde. Genelde büyükbaş hayvanlar satılırken, küçükbaşın bayramda talep göreceği bekleniyor. 12 gün önce kurulan pazarda, kurbanlık satışları bayramın son gününe kadar devam edecek. Pazara yakın yerlerde büyükbaş için 2 bin 500, küçükbaş için ise 400 lira kesim ücreti alınacak.

BU ETİ KASAPTA BULAMAZSIN

Büyükbaş satan Ağrı Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız, “Pazarda hareketlilik var. Satışlar iyi gidiyor. Buradaki eti kasapta bulamazlar, hayvanlarımıza güveniyoruz. 700 kiloluk bir dana 100 bin lira" dedi. Kırşehirli satıcı İlhan Yaman, "Şu ana kadar 6-7 küçükbaş sattım. Küçükbaş bayramda daha çok gidiyor. Ağırlıkları 50 ile 70 kilo arasında. Fiyatları da 9 bin liradan başlıyor, 13 bin liraya kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

HEPSİNİ BİTİRDİM

Tokatlı Hasan Koyuncu da, “İşler çok iyi gidiyor. 350 küçükbaş hayvanım vardı 100'ünü sattım. Kalanları da bayramın ikinci gününe kadar satarım. Bayramda çoğunlukla bireysel alıcılar geliyor” diye konuştu. Kurban almak için pazara gelen ve tosun alan Yakup Atıcı, sıkı bir pazarlık süreci yaşadıklarını ama sonunda anlaştıklarını söyledi. Atıcı, "Kurbanımızı şimdiden aldık. 4 kişi ortak girdik. 70 bin lira verip tosun aldık. Satıcı hayvanın 550 ila 600 kilo arasında olduğunu söyledi" diye konuştu. Atıcı'ya kurbanı satan esnaf Yunus Uzun da, “İşler çok iyi. Hayvanlarımın tamamına yakınını bitirdim, son 2 tane kaldı. Onu da 1-2 güne satarım. İnsanlar ilk olarak hayvanın kilosunu, fiyatını ve yaşını soruyor" şeklinde konuştu. Ağrı’dan gelen Bora Yıldız ise, “Hayvanlarım 750-800 kilo aralığında. 50 kurbandan 14 tane kaldı, onları da bayrama kadar satarım sonra da memleketime döneceğim” dedi.

Tam donanımlı pazar alanı

Çobançeşme’deki kurban pazarında vatandaşların kolay alışveriş yapabilmeleri için her türlü kolaylık sağlanmış durumda. Kafeterya, mescit, lavabolar var, satış alanının bir kenarında da hayvanlar için yine bir modern kesim alanı oluşturulmuş durumda. Bu arada, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Ardahan Göle’deki çiftlikte yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, İstanbul Avcılar’daki kurban pazarında yüzde 20 daha düşüğe satılıyor.







