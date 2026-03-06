Küresel gerilim petrolü tırmandırdı: Brent 209 haftanın zirvesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,56 dolardan işlem görüyor. Dün 84,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,21 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,42 artışla 83,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,15 dolardan alıcı buldu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılardan bu yana Brent petrolün varil fiyatı 10 doların, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 15 doların üzerinde arttı. İran'ın enerji tesislerini de hedef alan misillemeleri sonrası küresel enerji ticareti için kritik güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durma noktasına gelmesi ve bölgedeki üretim ile ihracatın aksaması, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ancak yeni günde ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı arz kesintilerini hafifletmek amacıyla Hindistan'daki rafinerilere Rus ham petrolü alımı için muafiyet tanıması, fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 85,57 doların direnç, 61,75 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Hürmüz Boğazı’nda kriz derinleşti: Petrol yükselişe geçti

Tarihte ilk defa Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasına kadar varan ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, enerji güvenliği ve arz endişelerini zirveye çıkarak petrol fiyatlarını yükseltti.

Rusya Ukrayna savaşından bu yana en sert yükseliş

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında petrol fiyatlarında, bu haftanın da üzerinde bir prim gerçekleşmişti. 28 Şubat 2022 haftasında gözlemlenen bu yükselişin boyutu %19,55’e kadar ulaşmıştı. 3 Ekim 2022 haftasında da petrol fiyatları, İsrail’in Gazze’ye saldırması ile %15,25 yükselmişti.

Piyasalarda 100 dolar senaryosu konuşuluyor

Bu arada geçen hafta sonu başlayan çatışmalar devam ederken, petrol fiyatında dün en yüksek 86,28 dolar seviyesi test edildi. Bu hafta ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerini korumaya yönelik açıklamalarının, piyasalara yeterli güveni vermediği de ifade edildi. Goldman Sachs Emtia Araştırmaları Başkanı Samantha Dart, Boğaz’daki petrol sevkiyatında yaşanan aksamanın 5 haftaya kadar uzaması halinde, Brent petrolde 100 dolar senaryosunun gerçekleşebileceğini öngördü.











