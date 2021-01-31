​Kuru meyveyi Kovid durduramadı

2019’da 484 bin 987 ton kuru meyve ihraç eden Türkiye’ye 1 milyar 416 milyon 430 bin dolar giriş yaşanırken, geçen yıl pandemiye rağmen 477 bin ton ihracatla 1,4 dolar gelire ulaşıldı.

ARTIŞTA LİDER KAVRULMUŞ MEYVE

Kuru meyve ihracatında en fazla düşüş kayısı ve zerdali çekirdeği ihracında yaşandı. Önceki yıl 8 bin ton olan ihracat 3,7 bin tona geriledi. En fazla artış ise diğer kavrulmuş meyvelerde yaşandı. Kavrulmuş meyvelerde ihracat yüzde 34,2 artış gösterdi. Türkiye’nin kuru meyve ve mamul ihracatında Almanya ve İngiltere ve İtalya, başı çekti. 2019 yılına göre İsrail, Çin Halk Cumhuriyeti ve Brezilya gibi ülkelerden daha çok talep gelirken Suudi Arabistan, İspanya ve Rusya’dan ise talebin azaldığı bildirildi. Yaklaşık 500 bin dolar gelir sağlayan kuru üzüm ihracatta ilk sırada yer aldı. 2020 yılındaki 235 bin ton ihracatta İngiltere, Almanya ve Hollanda öne çıktı.

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