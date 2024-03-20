Kurum'la dönüşüm hızlandı

Büyük Marmara depremi yaklaşırken, kentsel dönüşümün önemi her geçen gün artıyor. Olası depremden en çok etkilenecek şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. Kentin riskli alanları ile yapı stokunun hızlıca yenilenmesi ve güvenli hale getirilmesi amacıyla son dönemde birçok destek ve proje açıklandı. Kentsel dönüşümün yanı sıra son 5 yılda sosyal konut ve millet bahçesi yapımı hızlandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAKAN OLARAK BAŞLATTI

2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapan ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bakanlığı döneminde İstanbul’daki kentsel dönüşüme büyük bir destek verdi. Önceki yıllarda 'Yarısı Bizden' gibi kampanyaları duyuran Kurum'un seçim vaatleri arasında dönüşümle ilgili de birçok projesi bulunuyor.

27 BİN BAĞIMSIZ BİRİM DÖNÜŞÜMDE

İstanbul'da depreme karşı somut planlar oluşturan Kurum, afet riski olan yapı stokunu sağlamlaştırmak amacıyla, İstanbul’da TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle önemli bir hamle yaptı. Kurum’un bakanlık görevi boyunca Türkiye’ye kazandırdığı 365 bin konutun 80 bini İstanbul’da bulunuyor. TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle İstanbul’da başlattığı 27 bin 637 konutun yenileme süreci devam ediyor.

ESENLER ZİRVEDE

Kentsel dönüşüme öncülük eden Murat Kurum’un İstanbul'da güvenli yapı stoku ve sosyal konut için çok daha iddialı hedefleri dikkat çekiyor. İstanbul’un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm hız kazanırken, zirvede Esenler yer alıyor. 2018-2023 dönemi arasında Esenler’de 3 bin 188 konut dönüştürülürken, 2 bin 466 konutta ise dönüşüm sürüyor.

FİKİRTEPE’DE 10 BİN MESKEN YENİLENİYOR

Kentsel dönüşüm denildiğinde ilk akla gelen bölgelerden Fikirtepe’de 1.250 konutta dönüşüm tamamlandı. 10 bin 45 konutta ise dönüşüm devam ediyor. Yüksek sayıda konutun dönüşüm sürecine dahil olduğu ilçelerden bir diğeri de Başakşehir. Bu ilçede 2 bin 372 konutta yenileme gerçekleşti, 4 bin 79 konutta ise süreç devam ediyor.

13 BİN 990 SOSYAL KONUT ÜRETİMİ

Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde, kentsel dönüşümün yanı sıra sosyal konut üretimine de ağırlık verdi. Başakşehir’de 2 bin 700 sosyal konut tamamlandı, 3 bin 110 sosyal konut ise yapılıyor. Silivri’de 483 sosyal konut tamamlanırken, 257 sosyal konutun yapımı sürüyor. Arnavutköy’de şu anda 4 bin 90 sosyal konut yapılıyor. Tuzla’da da 3 bin 350 sosyal konut üretiliyor. Öte yandan, şu ana kadar yatay mimari anlayışıyla İstanbul’a 400 bin konut kazandırıldı. Kurum döneminde üretilen sosyal konut 13 bin 900'u buldu.

4.5 milyar TL taşınma ve kira desteği

2012 yılından itibaren gönüllü ve yerinde dönüşüm anlayışıyla İstanbul'da 800 bin bağımsız bölüm yenilendi. 170 bin bağımsız bölümün yenilenme süreci ise devam ediyor. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul’daki vatandaşlara 4.5 milyar TL kira ve taşınma desteği sağlandı. Kentsel dönüşüm projeleri sadece bir yapı dönüşümü olarak düşünülmedi. Park, spor alanları gibi sosyal donatılar da vatandaşlara kazandırıldı.







