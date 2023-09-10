Kurutmalık domates projesi gelir kapıları oldu

Proje kapsamında 25 bin adet sanayi tipi domates fidesi 10 dekarlık arazide 12 üreticiye dağıtıldı. Üreticiye önemli destek sağlanmış oldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bu projelerin Silivri ilçesinin tarımsal potansiyelini artıracağını ve üreticilerin gelir düzeyini yükselteceğini belirtti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hatice Yağmur ise “Çok az bir alanda denedik çünkü bu bölgede çiftçinin çok alışık olduğu bir domates türü değil. Aynı zamanda konserve ve sosluk domates çeşidi olduğu için bir bölümünü kurutma makinesinin olduğu yerde kuruttuk” diye konuştu.