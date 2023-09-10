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Ekonomi

Kurutmalık domates projesi gelir kapıları oldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP), üreticiler için yeni bir gelir kapısı oldu.

Saliha Engin
04:00 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Proje kapsamında İstanbul Silivri’de başlatılan “Kurutma Domates Silivri İçin (Domatesi Kurut İstanbulu Yeşert)” projesi ile 25 bin adet sanayi tipi domates fidesi 10 dekarlık arazide 12 üreticiye dağıtıldı.

Proje kapsamında 25 bin adet sanayi tipi domates fidesi 10 dekarlık arazide 12 üreticiye dağıtıldı. Üreticiye önemli destek sağlanmış oldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bu projelerin Silivri ilçesinin tarımsal potansiyelini artıracağını ve üreticilerin gelir düzeyini yükselteceğini belirtti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hatice Yağmur ise “Çok az bir alanda denedik çünkü bu bölgede çiftçinin çok alışık olduğu bir domates türü değil. Aynı zamanda konserve ve sosluk domates çeşidi olduğu için bir bölümünü kurutma makinesinin olduğu yerde kuruttuk” diye konuştu.




#Tarım
#Üretim
#Ekonomi
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