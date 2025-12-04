LNG’yi bizim depolarımızda saklayın

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa ülkelerine, “LNG kargolarınızı Türkiye’ye getirerek depolayabilirsiniz” çağrısı yaptı. Bayraktar, Avrupa’nın LNG depolama ihtiyaçlarına çözüm sunabileceklerini vurguladı.
Dünya LNG Zirvesi, ilk kez İstanbul’da düzenlendi. Bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen zirve, küresel LNG devi şirketleri bir araya getirdi. Zirvenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa'da Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Yunanistan'a boru hattı ile ve Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a LNG kamyonları ile gaz tedarik ettiklerini belirtti. Avrupa ülkelerinin LNG satın alması için önemli bir alternatif oluşturduklarını söyleyen Bakan Bayraktar, “Avrupalılara LNG kargolarını bize getirerek altyapımızı kullanmaları noktasında uzun vadeli veya kısa vadeli taahhütlerde bulunabiliriz. Avrupa, LNG'yi bizim depolama tesislerinde saklayabilir” dedi.
ŞEBEKEYE İKİ YENİ BAĞLANTI EKLENDİ
Küresel LNG tedarikçileriyle uzun vadeli sözleşmeler yapmaya başladıklarını dile getiren Bayraktar, bu yıl sadece büyük LNG anlaşmaları imzalamadıklarını, Türkmenistan'dan ilk kez gaz getirdiklerini vurguladı. Bayraktar, “Şebekemize iki yeni ara bağlantı noktası ekledik. Iğdır-Nahçıvan ve Kilis-Suriye bağlantılarını tesis ettik. SOCAR ve Katar ile birlikte Suriye'ye gaz tedarik etmeye başladık” dedi.
KURULU KAPASİTENİN %61’İ YEŞİL KAYNAKLARDAN
Enerji talebinin son 20 yılda 3 kat arttığını ve önümüzdeki 30 yılda da 3 katına çıkacağına işaret eden Bayraktar, “Kapasitemizin yüzde 61'inden fazlası yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca kurulu gücümüze her yıl en az 8-10 gigavatlık kapasite eklemeyi hedefliyoruz” dedi. Bayraktar, Akkuyu NGS’de 2026 yılında ilk elektriği üreteceklerini vurgulayarak “Hedefimiz 2050 yılına kadar 20 gigavatlık nükleer kapasiteye ulaşmak” dedi.
BOTAŞ’tan 2 yeni imza
- 25. Dünya LNG Zirvesi’nde BOTAŞ, Alman Devlet Şirketi SEFE ile 6 milyar metreküp, İtalyan ENI şirketi ile de 5 milyar metreküp olmak üzere toplamda 11 milyar metreküplük LNG tedariki için el sıkıştı. Bakan Bayraktar, anlaşmaların imza törenlerine refakat etti. Anlaşmalar, 2028 yılında başlayacak ve 10 yıl sürecek. Bakan Bayraktar, 2025 yılında 106 milyar metreküp, 2024 Eylül ayından itibaren ise 155 milyar metreküplük uzun dönemli LNG anlaşması imzaladıklarını söyledi.
Tüketimin yüzde 25’i depolanacak
- Alparslan Bayraktar, doğal gaz altyapısına yatırım yaptıklarını, Tuz Gölü’ndeki depolama tesisinin 1,7 milyar metreküp olan kapasitesini 2030’da 8 buçuk milyar metreküpe çıkaracaklarını belirtti. Silivri’deki depolama tesisinin kapasitesinin de 2028’de 6 milyar metreküpe yükseleceğini söyleyen Bayraktar, yıllık tüketimin yüzde 20-25’i kadar bir depolama kapasitesine sahip olmak istediklerini kaydetti. Türkiye olarak ileriye dönük bir enerji politikaları olduğunu ve buna “Türk Yolu” dediklerini hatırlatan Bayraktar, “Bu stratejik yaklaşım, güvenilir ortak haline getiriyor” dedi.