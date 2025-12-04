LNG’yi bizim depolarımızda saklayın

25. Dünya LNG Zirvesi’nde BOTAŞ, Alman Devlet Şirketi SEFE ile 6 milyar metreküp, İtalyan ENI şirketi ile de 5 milyar metreküp olmak üzere toplamda 11 milyar metreküplük LNG tedariki için el sıkıştı. Bakan Bayraktar, anlaşmaların imza törenlerine refakat etti. Anlaşmalar, 2028 yılında başlayacak ve 10 yıl sürecek. Bakan Bayraktar, 2025 yılında 106 milyar metreküp, 2024 Eylül ayından itibaren ise 155 milyar metreküplük uzun dönemli LNG anlaşması imzaladıklarını söyledi.