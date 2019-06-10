Ekonomi Lojistik şirketleri için Çinde çok fırsat var
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lojistik şirketleri için Çin’de çok fırsat var

Küresel kara yolu taşımacılığı sektörünün 2050'ye kadar yüzde 60 oranında büyümesi öngörülüyor. Türkiye'nin Orta Asya ile ilişkilerinin iyi olduğuna işaret eden temsilciler, Türk şirketlerini Çin'de bekleyen ciddi iş fırsatları olduğuna dikkati çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri Umberto de Pretto, küresel kara yolu taşımacılığı sektörünün 2050'ye kadar yüzde 60 oranında büyüyeceğine işaret ederek, "Türkiye'nin Orta Asya ile ilişkisi oldukça iyi, Türk taşımacılık şirketlerinin Çin'de bekleyen çok fırsat var. Çin bugün çok iyi gelişmiş bir uluslararası kara yolu transit pazarına sahip değil. Bu yüzden Türk şirketleri için Çin'in ürettiği malları Avrupa'ya taşıma ve Avrupa'nın ürettiklerini de Çin'e taşıma konusunda büyük fırsatlar var" dedi. Pretto, uluslararası kara yolu taşımacılığında Türkiye'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu ancak mevcut korumacı politikalar değişmedikçe ağır vasıta şoförlerinin ileride daha fazla kısıtlamaya maruz kalacağını söyledi.

ENGEL ÇIKARILIYOR

Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin Türk kamyonlarına ve taşımacılarına engeller çıkardığına dikkati çeken Pretto, "Uluslararası kara yolu taşımacılığında Türkiye'nin karşılaştığı zorluklar, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) transit geçiş özgürlüğü yükümlülüklerine aykırı. Korumacı politikalardan kaynaklı endişelerle DTÖ'nün ticari malların serbest geçişiyle ilgili kararlarına rağmen bazı ülkeler yine de sorun çıkarıyor" ifadesini kullandı.

'BM VE DTÖ'YE UYARI'

Türkiye'ye vize ve transit geçişler konusunda sorun çıkaran ülkelerin takındıkları bu tavrı anlayamadığını ifade eden Pretto, "Bir ülkenin kamyonlarına geçiş izni vermeyerek aslında o ülkenin ekonomisini bloke etmiş oluyorsunuz. Malların serbest dolaşımını sağlamak için bu engelleri kaldırmamız gerekiyor. IRU olarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve DTÖ'yü transit geçiş sorunlarını çözme konusunda somut adımlar atmaya zorluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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  • %60 ORANINDA BÜYÜME BEKLENTİSİ
  • Kara yolu taşımacılığı sektörünün 2050’ye kadar yüzde 60 oranında büyüyeceğini öngördüklerini vurgulayan Umberto de Pretto, şunları kaydetti: “Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli yüksek. Özellikle Orta Asya ile ilişkisi oldukça iyi, Türk taşımacılık şirketlerinin Çin’de bekleyen çok fırsat var. Çin bugün çok iyi gelişmiş bir uluslararası kara yolu transit pazarına sahip değil. Bu yüzden Türk şirketleri için Çin’in ürettiği malları Avrupa’ya taşıma ve Avrupa’nın ürettiklerini Çin’e taşıma konusunda büyük fırsatlar var.”

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