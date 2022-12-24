Lüks konut ve otele 365 milyon avro yatırım

Alman lüks otel zinciri Kempinski ile gayrimenkul şirketi Nef, lüks konut ve otelde ortak proje geliştirecek. Yaklaşık 365 milyon avroluk yatırımla Sakarya Sapanca’da ve Bodrum Gölköy’de hayata geçirilecek 2 proje için imzalar atıldı. Lüks konut talebinin dünyanın her yerinde arttığına dikkat çeken Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye’nin bu segmentte yurt dışından da yatırım çektiğini söyledi. Timur, “Bodrum Gölköy'deki projemiz yaklaşık 240 milyon avro yatırım büyüklüğünde. 80 dönüm bir arazide ve 106 tane villa olacak. İlk etabı da bitirdik” dedi.

TESLİMATLAR 2026’DA

Sakarya Sapanca’da inşa edilen otel ve villa projesinin ise 125 milyon avro yatırımla tamamlanacağını söyledi. Sapanca’daki projede 200 odalı otel ve suitin yanı sıra 90 villa ve 138 konak daire bulunduğunun bilgisini veren Timur, “Hem villa hem de rezidans konseptinde farklı seçenekler sunduğumuz projede inşaatımız başladı, henüz lansman yapmadık. Teslimleri de 2026 yılında planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Erden Timur ayrıca, Amerika, Londra, Dubai, Kazakistan ve Almanya'da prestijli yerel markalarla iş birliği içinde yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

REKLAM

ARTAN TALEBE CEVAP OLACAK

Kempinski Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Kempinski AG Yönetim Kurulu Başkanı Bernold Schroeder, Kempinski’nin, 32 yıl önce Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un açılışından bu yana Türkiye'de konaklama pazarının gelişiminde aktif bir oyuncu olduğunu belirtti. Schroeder, bu projelerin, yatırımcıların yüksek beklentilerini ve en lüks seviyede gelişen yaşam tarzlarını karşılayan, dış mekânlara ve doğal ortamlara erişimin yanı sıra kişiselleştirilmiş lüks yaşam tarzı hizmetlerinin sağlandığı konutlara artan talebi tam olarak karşıladığını ifade etti.

EKONOMİ Enflasyon daha çok düşecek: 6. İzmir İktisat Kongresi 100 yıl sonra aynı yerde yapılacak