Mandacı tavrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesinin iyi niyetli bir tarafının olmadığını söyledi. Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını ifade ettiklerini belirten Varank, "Teamül gereği parti genel merkezlerinin şeffaf bir şekilde ziyaret edilip bu görüşmelerin yapılması gerekirken iki bağımsız partinin yetkilileri aynı anda gizlice otellerde IMF heyetiyle buluşuyor. IMF heyeti, normalde bütün toplantılarından Hazine'yi bilgilendirmesi gerekirken bu bilgilendirmeyi yapmıyor. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım, Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz" dedi.

MİLLETE HESAP VERMELERİ LAZIM

Muhalefetin bu tutumunun milli mücadele döneminde yabancı güçlerle pazarlık yapan zararlı cemiyetlerden, mandacılardan hiçbir farkı bulunmadığına dikkati çeken Varank, "Bu işin sorumlularının çıkıp milletimize hesap vermesi, bu görüşmelerin içeriğini anlatmaları gerek. Bizi diğer ülkelerden ayıran artılarımız var" diye konuştu Bakan Varank, Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 10 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu.

EKONOMİYE GÜVEN YÜKSELİYOR

Bakan Varank, finansman maliyetleri ve enflasyonun düştüğünü, döviz kurlarında istikrarı yakaladıklarını belirterek, "Dün eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz" ifadesini kullandı. Türkiye'nin önünde 4 yıllık kesintisiz bir reform ve atılım dönemi olduğuna işaret etti. Bakan Varank, yaptığı konuşmada, 600 milyon liralık yatırıma ev sahipliği yapan üretim merkezinin tam kapasiteyle çalıştığında 2 binin üzerinde kişiye ekmek kapısı olacağını belirtti. Varank, "Burada üretilen ürünler sadece iç piyasaya sunulmakla kalmayacak, ihracatla da ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.