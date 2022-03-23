Ekonomi Mauritiusu THY uçuracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mauritius’u THY uçuracak

THY, Hint Okyanusu üzerinde bulunan Mauritius adasını dünyaya bağlıyor. Adanın kargo ve yolcu taşımacılığına yüzde 85 destek veren THY, artan talebe göre haftada 5 uçuş gerçekleştiriyor. THY uçuşları özellikle ülke turizmine katkı sunuyor.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Mauritius’u THY uçuracak
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Hint Okyanusu’nun egzotik adası olan ve yılda ortalama 1 milyon turiste ev sahipliği yapan Mauritius, Avrupalı turistlerin gözdesi haline geldi. 2015 yılından bu yana İstanbul’dan direkt uçuş yapan Türk Hava Yolları (THY), başta Avrupa ülkeleri olmak üzere farklı coğrafyalardan yolcuları bu adaya taşıyor.

TÜRK TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

  • Nesli tükenmiş Dodo kuşunun anavatanı olan bu ülke, son yıllarda yapılan yatırımlar, artan otel sayısıyla başta THY olmak üzere havayolları şirketlerinin de seferleriyle turizm sektöründe adından söz ettirmeye başladı.

Mustafa Samancı
Mustafa Samancı

2015 yılından bu yana başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkeden turistleri bu adaya taşıyan havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları yüzde 85 doluluk oranıyla talepleri karşılıyor. Haftada 4 uçuşla yolcularına hizmet vererek ülke turizmine büyük katkı sağladıklarını ifade eden THY Mauritius Satış Şefi Mustafa Samancı şunları söyledi: “Bu dönemsel olarak haftada 5 uçuş olarak da gerçekleşiyor. Buradaki talebe bağlı olarak ise şu an Türkiye’den buraya güzel bir talep var. İnsanlar burayı keşfetmek istiyor. Tropikal bir ada olması sayesinde Avrupa ve Balkan ülkelerinden gelen yolcu talepleri oluyor. Türk turistlerinin de bu ada ilgisini çekmeye başladı. Onları burada ağırlamak isteriz. Buradan da ticari anlamda Türkiye’yi keşfetmek anlamında da bir yoğunluk var.”

YILDA 1 MİLYON ZİYARETÇİ

  • Yetkililer adaya gelen turist sayısının yaklaşık 1 milyonun üzerinde olduğunu, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa’dan ve dünyanın başka ülkelerinden turistler tercih ettiklerini dile getirdiler. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını 2020 yılında kapatan ada ülkesi, 1 Ekim 2021 yılında yeniden kapılarını turistlere açtı. Ekim ayından bu yana yaklaşık 300 bin kişi bu ada ülkesine geldi.

İKLİMİ SAYESİNDE TURİZM SEZONU 12 AY

Dünya’da turizm sektöründe adından söz ettiren Mauritius ile ilgili açıklamalarda bulunan ülkenin turizm direktörü Arvind Bundhun, “Ekim 2021 yılından bu zamana kadar dünyanın her yerinden 280 bine yakın turist ağırladık. Bugünlerde Kovid-19 vakalarımız çok az. Ne hastaneye kaldırılan ne de ölüm vakalarının yaşandığının altını çizmek isterim. Güvenlik ve lüks bizim ülke turizmimizin en önemli öğeleri” diye konuştu. Ada ülkesindeki sayılı otel zincirlerinden biri olan Shandrani Beachcomber Resort and Spa’nın Genel Müdürü Rico Paoletti, “Tropikal bir ada olduğu için tüm yıl turizm sezonu demek mümkün. Kışın bile sıcaklık 25-27 derece arasında. Ekim ve şubat sonuna kadar olan dönemde sıcaklık, 36-37 derece arasında” dedi.

THY'den çocuklu aileler için özel check-in kontuarı
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İstanbul Havalimanı'nda özel olarak tasarlanan kontuar, bilet ve bagaj işlemleri yapıldığı sırada çocukların sıkılmadan keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan olarak oluşturuldu.
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Bulut motifleri ve sek sek temalı zemin uygulamalarının yerleştirildiği alanda çocuk yolcuların emniyeti de düşünülerek bazı alanlar kauçuk ile kaplandı.
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TGS yer hizmetleri personeli tarafından karşılanan çocuklu aileler, dört ayrı bölümden oluşan alanda, işlemlerini çok kısa sürede yaptırabiliyor.
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ANNE VE BABALAR MEMNUN KALDI<br><br><br>Çocukları ile birlikte 'Aile check-in kontuarı' hizmetini deneyimleyen yolcular, oluşturulan alandan oldukça memnun kaldı.
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Eşi Yağmur Korkmaz ve oğlu ile birlikte seyahati olan Mehmet Fatih, \"Daha önce diğer kontuarlarda sıraya giriyorduk. Çocuklu ailelere pozitif bir ayrımcılık olmuş. Sıramız hemen geldi. Normal yerde 10 dakika bekliyorduk. Şimdi işlemlerimizi hemen yaptık. Çocuklar için de iyi olmuş. Beklerken sıkılıyorlardı. Şimdi oynayarak bekliyorlar. Çok büyük kolaylık olmuş\" diye konuştu.
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5 buçuk yaşındaki kızıyla birlikte Adana uçuşu için havalimanına gelen Tuğçe Çağla Akpınar ise, \"Benim kızım genellikle çok yaramazlık yapardı. Şimdi sıkılmadan oynadı. Uygulama çok güzel olmuş\" dedi.
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THY'den çocuklu aileler için özel check-in kontuarı
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan aileleri ile seyahat eden çocukların havalimanı deneyimini keyifli hale getirmek amacıyla tasarladığı 'Aile check-in kontuarı'nı hizmete sundu.

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