Mauritius’u THY uçuracak

Hint Okyanusu’nun egzotik adası olan ve yılda ortalama 1 milyon turiste ev sahipliği yapan Mauritius, Avrupalı turistlerin gözdesi haline geldi. 2015 yılından bu yana İstanbul’dan direkt uçuş yapan Türk Hava Yolları (THY), başta Avrupa ülkeleri olmak üzere farklı coğrafyalardan yolcuları bu adaya taşıyor.

TÜRK TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Nesli tükenmiş Dodo kuşunun anavatanı olan bu ülke, son yıllarda yapılan yatırımlar, artan otel sayısıyla başta THY olmak üzere havayolları şirketlerinin de seferleriyle turizm sektöründe adından söz ettirmeye başladı.

Mustafa Samancı

2015 yılından bu yana başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkeden turistleri bu adaya taşıyan havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları yüzde 85 doluluk oranıyla talepleri karşılıyor. Haftada 4 uçuşla yolcularına hizmet vererek ülke turizmine büyük katkı sağladıklarını ifade eden THY Mauritius Satış Şefi Mustafa Samancı şunları söyledi: “Bu dönemsel olarak haftada 5 uçuş olarak da gerçekleşiyor. Buradaki talebe bağlı olarak ise şu an Türkiye’den buraya güzel bir talep var. İnsanlar burayı keşfetmek istiyor. Tropikal bir ada olması sayesinde Avrupa ve Balkan ülkelerinden gelen yolcu talepleri oluyor. Türk turistlerinin de bu ada ilgisini çekmeye başladı. Onları burada ağırlamak isteriz. Buradan da ticari anlamda Türkiye’yi keşfetmek anlamında da bir yoğunluk var.”

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YILDA 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Yetkililer adaya gelen turist sayısının yaklaşık 1 milyonun üzerinde olduğunu, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa’dan ve dünyanın başka ülkelerinden turistler tercih ettiklerini dile getirdiler. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını 2020 yılında kapatan ada ülkesi, 1 Ekim 2021 yılında yeniden kapılarını turistlere açtı. Ekim ayından bu yana yaklaşık 300 bin kişi bu ada ülkesine geldi.

İKLİMİ SAYESİNDE TURİZM SEZONU 12 AY

Dünya’da turizm sektöründe adından söz ettiren Mauritius ile ilgili açıklamalarda bulunan ülkenin turizm direktörü Arvind Bundhun, “Ekim 2021 yılından bu zamana kadar dünyanın her yerinden 280 bine yakın turist ağırladık. Bugünlerde Kovid-19 vakalarımız çok az. Ne hastaneye kaldırılan ne de ölüm vakalarının yaşandığının altını çizmek isterim. Güvenlik ve lüks bizim ülke turizmimizin en önemli öğeleri” diye konuştu. Ada ülkesindeki sayılı otel zincirlerinden biri olan Shandrani Beachcomber Resort and Spa’nın Genel Müdürü Rico Paoletti, “Tropikal bir ada olduğu için tüm yıl turizm sezonu demek mümkün. Kışın bile sıcaklık 25-27 derece arasında. Ekim ve şubat sonuna kadar olan dönemde sıcaklık, 36-37 derece arasında” dedi.

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