Mayıs ayında 1,2 milyar lira Aile ve Gençlik Fonu ödemesi yapıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini vurguladı. Aile ve Gençlik Fonu’nun, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini aktaran Bakan Göktaş, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aileyi güçlendirmek adına 81 ilimizin tamamında bu projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

'9 BİN 926 ÇİFTİMİZİN ÇOCUĞU OLDU'

Aile ve Gençlik Fonu'ndan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocakta kredi miktarını güncellediklerini belirten Bakan Göktaş, "Başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" dedi.

Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini ise ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay erteliyoruz. Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 9 bin 926 çiftimizin 10 bin 54 çocuğu dünyaya geldi" ifadelerini kullandı.

'151 BİN 412 GENCİMİZE KREDİ DESTEĞİ SUNDUK'

Gençlerin evliliklerini sağlam temeller üzerine kurmalarını hedeflediklerini ve evlilik yolundaki çiftleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "2024’te pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan toplam başvuru sayısı 262 bin 388’e ulaştı. Bu ay 5 bin 328 gencimize sağladığımız 1 milyar 228 milyon liralık ödeme ile birlikte, bugüne kadar toplam 151 bin 412 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 12 milyar 898 milyon lirayı buldu. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 195 bin 62 gencimize eğitim ve rehberlik desteği verdik" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapıldığını da açıklamasına ekledi.







