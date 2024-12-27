Meclis'ten bir torba müjde

2,2 milyon esnafı ilgilendiren Ahilik Sandık kesintisi 1 Ocak 2028 tarihine ötelendi. Kamuda 8 yılı dolduran ve disiplin cezası almayan sözleşmeli memurlara sağlanacak ilave ikramiye hakkı da kanunlaştı.

SÖZLEŞMELİ MEMURLARA 3,4 MİLYAR LİRA İKRAMİYE

İlk adımda 700 bin sözleşmeli memura 3 milyar 400 lira ilave ikramiyeleri 1 Ocak 2025 sonrasında ödenecek. 2025 yılında 8 yıllık süreyi doldurmayı bekleyen ve sözleşmeli statüdeki 249 bin 429 personele de 1 milyar 200 milyon lira ikramiye verilecek. Yine yüzde 90 ve üzeri engellilere de ÖTV'siz taşıt almada 'yerlilik' şartı getirildi. Buna göre, vergiler dâhil bedeli 1 milyon 591 bin 200 liranın altındaki taşıt alımında engel oranı yüzde 90 ve üstü ÖTV ödemeyecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının affeden düzenleme de Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

1,7 MİLYON KİŞİNİN GSS BORCU SİLİNDİ

Yasa ile devlet 1 Ocak 2015 öncesinden Genel Sağlık Sigorta prim borcu bulunan 1 milyon 784 bin kişinin 2 milyar 178 milyon lira alacağından feragat etti. Ödeme gücü olmayan 6,1 milyon kişinin de GSS primini devlet karşıladı. Devletin ödeyeceği GSS primi 103,9 milyar liraya ulaşacak.

MÜCBİR SEBEP HALİ 1 YIL DAHA UZATILDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra 11 ilde ilan mücbir sebep hali 4 ilde devam edecek. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve 30 Aralık 2024'de mücbir sebep hali biten mükellefler için altışar aylık dönemlerle bir yıl süre uzatıldı.











