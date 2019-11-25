Ekonomi Medicinesı 7 milyar dolara satın alacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Medicines’ı 7 milyar dolara satın alacak

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis AG, ABD’li biyoteknoloji şirketi Mescidine Co.’yu yaklaşık 7.0 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

The Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, Novartis’in, şirketi hisse başına 85 dolardan satın alacağını ve anlaşmanın bu hafta içinde yapılabileceğini söyledi.

Novartis, anlaşma ile birlikte kalp tedavi pazarına girmeyi hedefliyor. Medicines Co. hisseleri Cuma günü 68.55 dolarda kapandı.

Novartis CEO'su Vas Narasimhan, yatırımcılara yönelik olarak yaptığı bir konuşmada, yapılacak yeni yatırımlarla ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarını daha da geliştireceklerini söyledi.

Satın alma işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasını bekleyen Novartis, The Medicines'in şirketin satışlarına etkisinin 2021'de görüleceğini belirtti.

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