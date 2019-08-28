Memur zam belli oldu: 2020'de 4+4 zam yapılacak

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren zam oranı açıklandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2020 için 4+4, 2021 yılı içinse 3+3 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında Sayıştay Başkanlığında toplanan Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

Memurlar kapıyı yüzde 8+8’le açtı

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.