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Ekonomi

Memura kira desteği: Destek ne kadar olacak süreç nasıl işleyecek?

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan düzenlemelerden biri de kamu çalışanına kira desteği. Peki bu destek ne kadar olacak, süreç nasıl işleyecek? Merak edilenler haberde...

14:10 . 23/05/2023 Salı
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Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor.

Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor.

AK Parti seçim beyannamesinde İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı kaydedildi. Buna göre büyükşehirlerde il ve ilçe bazında kira katkısı sağlanacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:

"Geçinme endeksleri, dikkate alınarak şartlara bakılacak. Buna dair kira yardımı söz konusu olabilir. Bunun ayrıntılarını 28 Mayıs seçimlerinden sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Temel hedefin kamu çalışanlarının sosyoekonomik durumlarının, şartlarının düzeltilmesine dair adımlar olduğu görülüyor."

"Kademelendirme olabilir"

Zengin, "Kira fiyatlarına bakılacak, ortalama kiralar ve oradaki diğer gıda fiyatları da belki değerlendirilecek. Bu geçinme endekslerine göre belki de belli bir kademelendirme olabilir. İstanbul, Ankara, İzmir ya da diğer farklı şehirlerde bu artışların miktarları durumları değerlendirilip ona göre hayatı kolaylaştıracak tutar belirlenir. Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor" dedi.

#Memur
#Tarkan Zengin
#Ak Parti
#İstanbul
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