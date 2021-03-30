Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 2023 yılında enflasyonu yüzde 5 seviyesine indireceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurulunda ilk konuşmasını yaptı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Son bir yıldır yaşanan pandemi tüm dünya ekonomilerinde belirsizlikler ortaya çıkarmış, büyüme performanslarını ise olumsuz yönde etkilemiştir. Yaşanan gelişme sonrası ülkeler ise hastalığın olumsuz seyrini asgari seviyeye indirmeye çalışmışlardır.

Önümüzdeki dönemde TCMB çatısı altında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum.

ENFLASYONDA YÜZDE 5 HEDEFİNE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ

Ocak Enflasyon Raporu'nda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim.

TCMB kanunla belirlenmiş görev ve yetkilileri çerçevesinde para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız.

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Bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir şekilde davranacağız. Elimizdeki araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE İSTİHDAM ARTIŞI ÖN KOŞUL

Para politikasını sade şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için önkoşul olduğunun farkındayım.

POLİTİKA FAİZİ TÜFE'NİN ÜZERİNDE OLACAK

Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.

Reform paketindeki kazanımların hayata geçirilmesi enflasyondaki kalıcı düşüş için kritik öneme sahip olacaktır.

EKONOMİ TCMB Başkan Yardımcılığı'na Mustafa Duman atandı