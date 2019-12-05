Ekonomi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılda 12 kez toplanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası: Para Politikası Kurulu yılda 12 kez toplanacak

Merkez Bankasından, Para Politikası Kurulunun, 2020'de önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklama yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklama yaptı.

2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Raporda, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ve fiyat istikrarı temel amacıdoğrultusunda eldeki bütün araçların kullanılacağına dikkat çekildi. Enflasyon hedefinin, hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 olarak korunduğu hatırlatılan raporda, para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı ifade edildi.

Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her ikiyönde 2 yüzde puan olarak korunduğu belirtilen raporda, yıl sonundagerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlikilkesi gereği hükümete "Açık Mektup" yazılacağı kaydedildi.

Raporda, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği vurgulanarak, "Uygulanmakta olan kur rejiminde, dövizkuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. TCMB'nin nominal ya da reel olarak herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması ve döviz kurundakihareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi veya finansal istikrara dair risk oluşturmasıhalinde TCMB, bu duruma kayıtsız kalmayacak ve sahip olduğu araçlarla gerekli tepkiyiverecektir. TCMB, döviz piyasalarının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerinive buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve TCMBrezervlerinin etkin kullanımı esasıyla ilgili araçları kullanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Faizde yeni indirim sinyali
EKONOMİ
Faizde yeni indirim sinyali

İletişim politikası

  • Merkez Bankasının 2019'daki para politikası gelişmelerine yer verilen raporda, Para Politikası Kurulunun (PPK), 2020 yılında, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacağı belirtildi.

Raporda, 2021 yılına dair ilk üç toplantının 21 Ocak, 18 Şubat ve 18 Mart'ta gerçekleştirileceği açıklandı.

Gelecek dönemde iletişim politikasının, destekleyici bir araç olarak etkin bir biçimdekullanılacağı vurgulanan raporda, para politikasının temel iletişim araçlarının kurul duyuruları ve EnflasyonRaporu olduğu ifade edildi.

Raporda, Enflasyon Raporu'nun yılda dört defa yayımlanmasına ve para politikasıuygulamalarının kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bilgilendirmetoplantılarıyla tanıtılmasına devam edileceği bildirildi. Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimineilişkin alınan kararların kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği ifade edilen raporda, yatırımcılar, analistler veekonomistler ile belli bir takvim çerçevesinde yapılan teknik içerikli toplantıların sürdürüleceği aktarılırken, TCMB'nin önceki yıllarda kullanılan diğer önemli iletişim araçları hakkında da bilgi verildi.

"Reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı 22,5 milyar dolar olabilir"

Raporda, 2019 yılı Türk lirası ve döviz likidite gelişmelerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Geçen yıl sonu itibarıyla 93,1 milyar lira olan sistemin fonlama ihtiyacının yıl boyunca yaklaşık18,6 milyar lira artış göstererek 4 Aralık 2019 itibarıyla 111,7 milyar lira seviyesine yükseldiği belirtilen raporda, dün itibarıyla BIST Swap Piyasasındaki TCMBtaraflı swap işlem tutarının 13,3 milyar dolar seviyesinde bulunduğu ifade edildi. Raporda, dün itibarıyla kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasındaki stok miktarının 306 milyon dolar olduğu, geleneksel ihale yöntemiyle gerçekleştirilen swap işlemleri kaynaklıstokun ise bulunmadığı kaydedildi.

  • Mayıs ayında alım yönlü Türk LirasıKarşılığı Altın Swap Piyasası; ekimde de alım ve satım yönlü Döviz Karşılığı Altın SwapPiyasası açıldığı hatırlatılan raporda, "Söz konusu işlemler bankalarla kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarakgerçekleştirilmektedir. Her iki piyasada da vadesi gelmemiş toplam altın swap miktarı 100 tonolarak belirlenmiş ve söz konusu miktarlar bankalara Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerioranınca dağıtılmıştır. 4 Aralık 2019 itibarıyla; Türk Lirası Karşılığı Altın Swap piyasasındakistok tutarı 13,7 ton seviyesindedir. Döviz Karşılığı Altın Swap piyasasındaki stok tutarı ise alımyönünde 25,9 ton seviyesinde olup, satım yönünde ise işlem bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Raporda, 2019 yılında döviz piyasalarında ihale veya doğrudan satış yöntemiyle döviz satışıgerçekleştirilmezken, 2019'da enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin 5,84 milyar dolar tutarındaki döviz talebinin TCMB tarafından karşılandığı bildirildi.

TL zorunlu karşılık oranlarının indirilmesi ile ROM kapsamındafinansal sisteme yaklaşık 8,1 milyar dolar döviz likiditesi sağlandığı belirtilen raporda, mayıs, ağustos ve eylül aylarında yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan artışlar ile piyasadanyaklaşık 11,4 milyar dolar likidite çekildiği aktarıldı.

Değerlendirmede, reeskont kredilerine ilişkin, "2019 yılının sonunda reeskont kredisi kullanımının yaklaşık 25,4 milyar dolar olması beklenmekte ve reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısının yaklaşık 22,5 milyar dolar olması öngörülmektedir. Halihazırda reeskont kredisi geri ödemelerindenkaynaklanan 20,5 milyar dolar TCMB rezervlerine katkı sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi
EKONOMİ
Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi

2020 yılı TL ve döviz likidite politikası

Raporda, Merkez Bankasının 2020 yılında fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edeceği belirtildi.

Bankaların TL ve döviz likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla TCMB'nin, 2019 yılındaolduğu gibi piyasa şartları gereğince dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici bir roloynamayı sürdüreceği ifade edilen raporda, TCMB'nin piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezervleri artırmapolitikasına devam edeceği kaydedildi.

Raporda, 2020 yılında bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devamedileceği belirtilerek, "TCMB, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasının temel para politikası aracı olan kısa vadeli faizpolitikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek bir şekilde kullanmaya devamedecektir." ifadelerine yer verildi.

TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edileceği bildirilen raporda, "Merkez Bankası, 2020 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmayadevam edecektir. Bu kapsamda 2020 yılında reeskont kredisi kullanımının 28 milyar dolarcivarında gerçekleşeceği, reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısının, 26 milyardolar civarında olacağı öngörülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

39 yıldır böylesi görülmedi

39 yıldır böylesi görülmedi

​Türkiye sonbaharda son 39 yılın en düşük yağışını aldı.
Türkiyenin en büyüğü olacak

Türkiye'nin en büyüğü olacak

Sadece gövdesine 2.2 milyon metreküp beton döküldü.
Adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edildi

Ceren'in katil zanlısı, suçunu itiraf etmişti.
Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Tarihi anlaşma bugün oylanacak

Fuat Oktay, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Yatırım ve<br> istihdam müjdesi

Yatırım ve
istihdam müjdesi

​10,4 milyarlık yatırım ile 23 bin kişi istihdam edilecek.
İlk müdahaleyi annesi yaptı

İlk müdahaleyi annesi yaptı

​"Çığlıkları geldi. Annesi koştu önce, kendisi hemşireydi..."

'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

'Susturun' diye bıçakla kapıya dayandı

​Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşudan akılamaz hareket.
5,8'lik deprem<br>sonrası 6 kat arttı

5,8'lik deprem
sonrası 6 kat arttı

Aylık bazda son 3 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Tarihin<br>en büyük grevi

Tarihin
en büyük grevi

Macron, bütün ziyaretlerini iptal etti.
10 bin TL'lik<br>maaş davası!

10 bin TL'lik
maaş davası!

Aylık kazancı düşünce soluğu mahkemede aldı.
Sigarada<br>yeni dönem başladı

Sigarada
yeni dönem başladı

​Aykırı davrananlara 20 bin TL ceza uygulanacak.
Kovan başına 10 lira

Kovan başına 10 lira

Tarım ve Orman Bakanlığından organik arıcılık yapanlara destek.
Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler.
Meteoroloji'den<br> kırmızı alarm

Meteoroloji'den
kırmızı alarm

​Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek.
ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

Saldırıda 2 savunma bakanlığı çalışanı öldürüldü.
Terörün her türü tehdit

Terörün her türü tehdit

​NATO, YPG konusundaki ikiyüzlü tavrını devam ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.