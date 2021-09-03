Merkez Bankası rezervleri 118,3 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

9 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

Buna göre, 27 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 786 milyon dolar artışla 77 milyar 956 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 20 Ağustos'ta 68 milyar 170 milyon dolar seviyesindeydi.

TOPLAM 118 MİLYON DOLAR

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 709 milyon dolar artışla 108 milyar 556 milyon dolardan 118 milyar 265 milyon dolara çıktı.

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