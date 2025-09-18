Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolar oldu

15:1118/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.


#TCMB
#Altın
#Merkez Bankası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kaç puanla nereye atanırım? 2025 KPSS 80–90 lisans puanı ile alım yapan kurumlar