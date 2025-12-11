Merkez'den beklenti beş puanlık faiz indirimi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Enflasyonun yüzde 31, politika faizinin ise yüzde 39,5 seviyesinde olduğuna dikkat çeken iş dünyası, 8 puandan fazla reel faizin olduğu bir ortamda Merkez Bankası'nın rahatlıkla 500 baz puanlık indirim yapabileceğini belirtiyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası’nın yaklaşık 2 yıldır faizleri yüzde 40-50 bandında tutması, büyüme ve enflasyon hedeflerinin tutturulmasının önünde en büyük engel olmaya başladı.
YÜKSELTİRKEN 750 BAZ PUAN İNDİRİRKEN 100 BAZ PUAN
Merkez Bankası’nın, faizi artırırken 750 baz puan, 600 baz puan ve 500 puan gibi yüksek oranlarla karar verirken, faiz indirmeye geldiğinde 100 baz puan ve 150 baz puan gibi küçük indirimlerle yılı geçirmesi dikkat çekiyor. Enflasyonun yüzde 31, politika faizinin ise yüzde 39,5 seviyesinde olduğuna dikkat çeken iş dünyası, 8,5 puandan fazla reel faizin olduğu bir ortamda Merkez Bankası'nın rahatlıkla 500 baz puanlık indirim yapabileceğini belirtiyor.
YILI OYALAYARAK GEÇİRDİ
Merkez Bankası, Mart 2023 toplantısında piyasanın beklentisinin aksine bir kararla 5 puanlık artışla faizi tarihi zirvesi olan yüzde 50’ye çıkardı ve 21 ay bu seviyede tuttu. Aralık 2024’te 250 baz puanlık indirim yapan Merkez Bankası, bu yılın ocak ve mart aylarında da yaptığı 250’er baz puanlık indirimle faizi yüzde 42,5’e düşürdü. Nisan ayında ise sürpriz bir kararla 350 baz puanlık faiz artışı yapan Merkez Bankası, temmuz, eylül ve ekim aylarında sembolik indirimler yaptı. Şu anda 39,5’te bulunan faizin bugünkü kararla nereye çekileceği merak ediliyor.
ETKİ İÇİN GÜÇLÜ ADIM ŞART
2024’ü yüzde 44’e kapatan enflasyon, sıkı para politikasına rağmen, Kasım 2025 itibarıyla ancak yüzde 31’e geriledi. Sanayicilerin finansman yüküne dikkat çeken iş insanları, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) güçlü bir indirim yaparak ekonomiye destek vermesini bekliyor. Kredi faizlerinin düşmesi için MB’nin bugünkü toplantıda 5 puanlık bir indirim yapması beklentisi var. Haziran 2023’ten bu yana yüksek faiz yükü altında üretim yapmak zorunda kalan sanayici, üretimini sürdürebilmek için yüzde 55-60 arasında yıllık maliyetle borçlanmak zorunda kaldı. Son yılların en büyük faiz yüküyle karşı karşıya kalan sanayicilerden bazıları da ya üretim bant sayısını azaltarak ya da kârı unutarak ayakta kalmaya çalışıyor.
Konkordato sayısı 10 ayda 2024’ü geçti
- Yüksek faiz maliyeti nedeniyle 2025 yılında konkordato ilan eden şirket sayısı 4 binin üzerine çıktı. Bu rakam, 2023 ve 2024’teki toplamları geride bıraktı. Resmî verilere göre; ilk dokuz ayında toplam 4 bin 424 konkordato dosyası açıldı. Bu sayı, 2024’ün tamamını (3 bin 497) aşarak zirveyi gördü. 2025’in ilk 10 ayında geçici mühlet kararı alan firma sayısı da geçen yıla göre yüzde 72 artarak 2.326 şirkete ulaştı. Bu rakam da geçen yılı (bin 723) geride bıraktı. Yılın ilk 9 ayında kapanan esnaf ve şirket sayılarında da artış gözlemlendi. Aynı dönemde bankacılık sektöründeki takipteki kredi miktarı da 519 milyar lirayı geride bıraktı. Söz konusu dönemde kapısına kilit vuran esnaf sayısı 83 bin 302’ye ulaşırken, kapanan şirket ve kooperatif sayısı da geçen yıla göre artış kaydetti.