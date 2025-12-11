Merkez'den beklenti beş puanlık faiz indirimi

Yüksek faiz maliyeti nedeniyle 2025 yılında konkordato ilan eden şirket sayısı 4 binin üzerine çıktı. Bu rakam, 2023 ve 2024’teki toplamları geride bıraktı. Resmî verilere göre; ilk dokuz ayında toplam 4 bin 424 konkordato dosyası açıldı. Bu sayı, 2024’ün tamamını (3 bin 497) aşarak zirveyi gördü. 2025’in ilk 10 ayında geçici mühlet kararı alan firma sayısı da geçen yıla göre yüzde 72 artarak 2.326 şirkete ulaştı. Bu rakam da geçen yılı (bin 723) geride bıraktı. Yılın ilk 9 ayında kapanan esnaf ve şirket sayılarında da artış gözlemlendi. Aynı dönemde bankacılık sektöründeki takipteki kredi miktarı da 519 milyar lirayı geride bıraktı. Söz konusu dönemde kapısına kilit vuran esnaf sayısı 83 bin 302’ye ulaşırken, kapanan şirket ve kooperatif sayısı da geçen yıla göre artış kaydetti.