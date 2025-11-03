Merkez’in çekilmesi ‘altıncıları’ rahatlattı

Merkez Bankası’nın, madenlerden üretilen altınlar üzerindeki ‘ön alım hakkını’ kullanmayacağını açıklaması, ihtiyacını ‘içeriden’ karşılamakta zorlanan piyasayı rahattı. Türkiye'de üretilen altının iç piyasadaki tüketicilere doğrudan verilmesinin önünü açan bu adım memnuniyetle karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Altın Madencileri Derneği, piyasada altın satışlarının durdurulduğuna yönelik bazı sosyal medya hesaplarındaki haberlerin doğru olmadığını, serbest piyasa koşullarında satışların devam ettiğini bildirdi. Madenlerde üretilen külçe altınları TL ödeyerek alım önceliği bulunan Merkez Bankası'nın, son iki haftadır madenlerden üretilen altın alımlarını durdurduğu kaydedilen açıklamada, bunun nedeninin "dünya piyasaları ile Türkiye'deki altın fiyatlarında açılan makastan dolayı özellikle kuyumculuk sektörünün içine düştüğü sıkıntıyı çözmeye yönelik" olabileceği ifade edildi.

Merkez Bankasının ön alım hakkını kullanmadığı altınların Borsa İstanbul'a kote bankalar, finans kurumları ve kayıtlı alıcılar aracılığıyla piyasaya sunulduğu ifade edildi. İlgili açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Bu durum, 2023'te altın ithalatına kota getirilmesi nedeniyle, dünya ile Türkiye'deki altın fiyatları arasında yaşanan ve kilogramda yaklaşık 5 bin 500 doları bulan fiyat farkından dolayı piyasalardaki olumsuzluğa çözüm getirmek için düşünülmüş olabilir." Açıklamada, Türkiye'de üretilen altının iç piyasadaki tüketicilere doğrudan verilmesinin önünü açan bu adımın, ihtiyacın iç üretimden karşılanmasını sağlayacağı ve ilave altın ithalatından oluşabilecek cari açığın büyümesine engel olacağı vurgulandı.