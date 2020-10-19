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Ekonomi Merter esnafından örnek dayanışma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merter esnafından örnek dayanışma

Tekstilin önemli merkezlerinden Merter'de iş hacmi yüzde 60'lara çıkmaya başladı. Pandeminin yaralarını elbirliğiyle sardıklarını söyleyen Merter Markalar Birliği Başkanı Gürbüz Oruç, Merter'de birçok firmanın yılbaşına kadar yarım kira alacağını belirterek, dayanışma içinde olduklarını söyledi. Oruç, “Kumaşçılar da vadesi gelen çekleri öteledi” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Kiralar yıl sonuna kadar yarıya indi.
Kiralar yıl sonuna kadar yarıya indi.

Türk tekstil ve hazır giyim ihracatına önemli katkı sağlayan Merter'de koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte yavaşlayan iş hacmi yeniden yüzde 60'lara çıkmaya başladı. Merter esnafının sorunlarını ve beklentilerini Yeni Şafak'a anlatan Merter Markalar Birliği Başkanı Gürbüz Oruç, şu anda Merter'de birçok firmanın yılbaşına kadar yarım kira alacağını belirterek, bir dayanışma içinde olduklarını söyledi. Oruç, "Kumaşçılar vadesi gelen çekleri ötelediler. Ciddi ve güvenilir olan firmalara kredi açtılar. Devletin böyle bir yaptırım kararı olmamasına rağmen herkes kendince koruma kararı aldı. Bu karara çoğunluğu uyuyor. Ancak kira indirimi yapmayan mülk sahiplerinden dolayı birçok firma Güngören'e taşındı. Kira Güngören'de ucuz. Metrekareler küçük, çok eleman çalıştırmadan, çok çeşit yapmadan daha uygun fiyata ürün yapıyorlar" dedi.

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ÇİN’İ BIRAKIP, BİZE GELİYORLAR

Gürbüz Oruç, “Biz şu an kış sezonunu satıyoruz. Satışlarımız çok iyi. Gönderdiğimiz ülkelerdeki tüm kargolar açık. Whatsapp ile bağlantı kuruyoruz, ürünlere bakıyorlar, resim atıyoruz, firmayı tanıdıkları ve kalıbı bildikleri için hemen sipariş veriyorlar. Dünyanın değişik bölgelerinde Çin'den alışveriş yapan müşterilerin Merter'e gelmeye başladığını gördüm. Bunu avantaja çevirmenin yolunu bulmamız lazım. Merter elinden geleni yaptı. En büyük sorunumuz kiraydı. Onu büyük oranda hallettik. Devlet gerekeni yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

MÜŞTERİLERİNİ DE GÖTÜRÜYOR

Oruç, Merter'i şu anda en çok etkileyen piyasanın Güngören olduğunu belirterek şu bilgileri veriyor: “Merter'de yeni showroomlar oluşunca 5-10 bin dolar arasında bir kira oldu. Bunu veremeyecek olan küçük ölçekli işletmeler Güngören'e yerleşip, Merter'e mal üretmeye başladılar. Merter'e mal üreten daha sonra orada mağaza açtı. O mağazalar çoğaldıkça özellikle iç piyasadaki müşteriler orayı keşfetti. Böyle olunca Güngören çok hızlı bir şekilde gelişti. Şu anda 5 bin işletme var. Güngören piyasası oluştu. Buranın özelliği ucuz mal satması. Hızlı üretim yapıyor. Burası koleksiyon üretmiyor. Herkes uzman olduğu işin üretimini yapıyor. Burada kira ve giderler daha düşük. Çok mal ürettiği için kumaşı ucuz alabiliyor.”

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LALELİ VAKASI YAŞANABİLİRDİ

"Merter'de mülk sahipleri hızlı karar almamış olsalardı. Bir Laleli vakası yaşanabilirdi" diyen Oruç, şöyle devam etti: "Laleli'de Ruslar gelmeyince 20 bin dolar olan kiralar, 5 bin dolarlara kadar indi. Merter'de bizim gibi iş yapanlarla dükkan sahipleri bir araya gelerek, karar aldık. Kiralarda indirim yapılması gerektiğine onlar karar verdi. Yüzde 80'i de bunu uyguladı. Yaz sezonunu kaybetmiştik. Kış sezonu hazırlıkları yapıldı. Bununla birlikte biraz da yurt dışı seyahat gevşeyince ticaret dönmeye başladı. Şu an da Merter'de sıfır olan ticaretin yüzde 50-60'lara çıktığı görülüyor. Merter'in yüzde 85'i yurt dışına çalışıyor. Biz bu pandemi sürecinde hemen tarz değiştirdik. Satabileceğimiz iç piyasa ve İnternetten müşterilere ulaşarak ürün yapmaya başladık."

İTALYAN MODA, TÜRKLER KALİTE ÜRETİR

Gürbüz Oruç

Gürbüz Oruç, Arap ülkelerinin ana kalemleri olduğunu ancak dünyanın her yerine mal sattıklarını vurguladı. Merter’de 12-13 bin işletmede yüzbinlerce insanın çalıştığını belirten Oruç, “Dünyaya mal satıyoruz. Japonya’dan tutun Avrupa’nın Amerika’nın her yerine ürün gönderiyoruz. Katma değer ve döviz girdisi sağlıyoruz. Ticaretin dışında turizme de kültürel olarak da katkı sağlıyoruz. Merter’e, Osmanbey’e, Laleli’ye sahip çıkılması lazım. İtalyanlar moda üretir, Türkler ise kalite üretir. Dünyanın en kaliteli ürününü üreten ülkelerden biriyiz” ifadesini kullandı.

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