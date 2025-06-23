Metro için kullanılması gerekiyordu: 60 milyon avroluk AB kredisi nerede?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Benim aklım durdu onu söyleyeyim, yani hem böyle bir şeyi işlem olarak yapılabilirliğini mümkün görmüyorum hem de hangi cesaretle yapıldı. Gerçekten nereye kullanıldı o konuda bir bilgiye sahip değilim ama 60 milyon avroluk bir Avrupa Birliği kredisi gönderilen işe kullanılmadı. Bu konuşma yaklaşık geçen ay gerçekleşti, İstanbul'daki malum süreç başladıktan sonra olan bir süreçtir. Yani gerçekten nereye gittiğiyle ilgili ben bilmiyorum ama böyle bir cesaret ilginç bir cesarettir" değerlendirmesinde bulundu.