Metro için kullanılması gerekiyordu: 60 milyon avroluk AB kredisi nerede?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İBB'nin Avrupa Birliği'nden aldığı 110 milyon avroluk metro kredisinin 60 milyon avroluk kısmının gönderildiği işte kullanılmadığını söyledi. Bakan Uraloğlu, İBB soruşturmaları ve yarım kalan metro çalışmalarına ilişkin açıklamasında, "Bunları nereye harcadılar bilmiyorum. Benim aklım durdu onu söyleyeyim. Böyle bir cesaret ilginç" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini ağustosta yapma planında olduklarını belirterek, "2026 yılı içerisinde ilk sinyali alırız. Yoğun illerin kapsanması ve 4,5G de olduğu gibi peyderpey bir program dahilinde süreci yürütürüz diye düşünüyorum" dedi. Uraloğlu, 27-29 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na ilişkin düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
YASALAR ÇERÇEVESİNDE DEVREYE GİREBİLİRİZ
Uraloğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, yetkilileri ve işletmecileri cezaevinde olduğu ya da gözaltına alındığı için yapımında problem olan metro hattının bulunup bulunmadığı, durma riski olan metro varsa bakanlığın buna müdahale etme durumunun olup olmadığı soruldu. Söz konusu soru karşısında Uraloğlu, şehir merkezlerindeki hafif raylı sistem hatlarının yapılmasının oradaki belediyenin görevi olduğunu ve eğer belediye isterse bakanlığın yasalar çerçevesinde devreye girebileceğini vurguladı.
YÜKLENİCİ FİRMA YETKİLİLERİ YARDIM İSTEDİ
"Peki İBB'ye yapılan operasyonlar kısmına gelirsek, gerçekten hani keşke buna ihtiyaç olmamış olsaydı biz daha memnun olurduk" diyen Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Basın mensuplarının haberlerinden ben şöyle bir şey okumuştum ve çok şaşırmıştım; Avrupa Birliği'nden finanse edilen, Finanskent'i bağlayan bir metro projesi, üç tane büyük firmanın konsorsiyum olarak yürüttüğü projenin, alınan büyük miktardaki kredisinin işe kullanılmadığını okumuş, şaşırmıştım. Ya bunda abartı var, çok doğru olduğunu düşünmüyorum demiştim. O firmaların yetkilileri beni ziyaret ettiler. Ve tam da sizin söylediğiniz gibi 'Burada iş durdu, bunu lütfen siz teslim alın.' dediler. Ben de anlattım hani nasıl devralabileceğimizi. 'Kredisi var zaten ve Mehmet Şimşek Bakanımız da yanlış hatırlamıyorsam 110 milyon avroluk son paketini de onayladı, devam edin niye durdunuz' dedim. 'Öncesinde gelen 60 milyon avro bizim işe kullanılmadı.' dediler."
HANGİ CESARETLE YAPTINIZ?
- Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Benim aklım durdu onu söyleyeyim, yani hem böyle bir şeyi işlem olarak yapılabilirliğini mümkün görmüyorum hem de hangi cesaretle yapıldı. Gerçekten nereye kullanıldı o konuda bir bilgiye sahip değilim ama 60 milyon avroluk bir Avrupa Birliği kredisi gönderilen işe kullanılmadı. Bu konuşma yaklaşık geçen ay gerçekleşti, İstanbul'daki malum süreç başladıktan sonra olan bir süreçtir. Yani gerçekten nereye gittiğiyle ilgili ben bilmiyorum ama böyle bir cesaret ilginç bir cesarettir" değerlendirmesinde bulundu.