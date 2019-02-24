Ekonomi Milli Piyade Tüfeği MPT-76 için yeni sözleşme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli Piyade Tüfeği MPT-76 için yeni sözleşme

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından Milli Piyade Tüfeği 'MPT-76'nın 50 bin adet sözleşmesinin yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Piyade Tüfeği “MPT-76”nın 50 bin adet sözleşmesinin yapıldığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı toplamda 50 bin adet Milli Piyade Tüfeği “MPT-76”nın sözleşmesinin yapıldığını duyurdu. Tamamen milli kaynaklar kullanılarak, yurt dışından teknik destek alınmadan üretilen Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış 42 testin tamamını hatasız geçmiştir.

Eksi 40 ve 65 derece sıcaklıkta, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz olarak çalışmaya devam eden tüfek ile dakikada 650 atım yapılabilmektedir.

4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahiptir. 7,62 mm çaplı mermi kullanan MPT-76 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahiptir.

Dünyanın en iyisi MPT 76

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, ABD'de silah fabrikası bulunan Türk iş adamı K.K.'ye MP-5 ve MPT-76 marka silahların çizim ve üretim planlarını satarken suçüstü yakalandı. En Son Haber'de yer alan habere göre MKE müdürünün satmaya çalıştığı Milli Piyade Tüfeği projeleri, silah sanayiinin dünyadaki devleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Seri ve hafif

Milli Piyade Tüfeği projesini 40 uzman 2 yıl boyunca 3 ayrı ekipte rekabet halinde çalışarak tasarladı. Silah vuruş yüzdesi çok yüksek, hafif ve kısa olan, öldürücü etkisi olan, NATO rail sayesinde her türlü aparatı taşıyabilen MPT TSK'ya teslim edilmeye başlandı, çok yakında seri üretime geçmesi bekleniyor.

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Testlerden başarıyla geçti

MPT 76, çimento, çamur, yağmur, kar ve buz gibi çevre koşullarının ve şartların olumsuz olduğu her durumda test edildi ve testlerin tamamından başarıyla geçti.

Yerli yapım piyade tüfeği MPT-76 atış testleri
OYNAT 01:55
Yerli yapım piyade tüfeği MPT-76 atış testleri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki 500 bin G-3 piyade tüfeğinin yerini alacak olan yerli üretim MPT-76'nın yayınlanan test görüntüleri. Silah en zorlu koşullarda dahi çalışma özelliğine sahip.
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