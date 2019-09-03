Ekonomi Milli uçak için görev başına
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli uçak için görev başına

TUSAŞ S.K.Y. int programıyla yurtdışında eğitim gören Türk mühendis öğrenciler Türkiye’ye dönmeye başladı. Stajyer mühendisler, Milli Muharip Uçak, ATAK gibi milli projelerde görev yapacak.

Talha Menteş Yeni Şafak
Türk mühendis öğrenciler başlayacakları yeni projeler için yurda döndü
Türk mühendis öğrenciler başlayacakları yeni projeler için yurda döndü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ), geçtiğimiz aylarda oluşturduğu “S.K.Y. int” programı ile de dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim gören başarılı Türk mühendis öğrencilere milli projelerde çalışma imkanı sağladı. Program kapsamında Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden TUSAŞ'ın stajyer programı S.K.Y int’e ilk etapta 48 stajyer mühendis katılacak. Önümüzdeki ay ise yeni katılacak stajyer mühendisler ile birlikte toplamda 72 stajyer yurtdışından Türkiye’ye gelerek TUSAŞ projelerinde istihdam edilmiş olacak.

YÜZLERCE BAŞVURUDA BULUNULDU

Savunma ve havacılık sanayiinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla TUSAŞ'ın oluşturduğu “S.K.Y. int” programı ile Milli Muharip Uçak, ATAK, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, GÖKBEY, ANKA, ANKA-S gibi milli projelerde görev alacak olan başarılı 48 Türk öğrenci yapılan yüzlerce başvuru arasından seçilerek vatan toprağına döndü.

TÜRKLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERE GİDİLDİ

  • TUSAŞ, program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin yoğun olarak bulunduğu üniversitelere giderek, yürütülen milli projeleri Türk mühendis adaylarına anlattı. Yapılan ziyaret ve sunumların ardından TUSAŞ insan kaynakları, yurtdışında yaşayan Türk mühendis adaylarının Türkiye’ye gelerek şirket bünyesinde stajyer olarak çalışmalarına imkân sağlamış oldu. Böylece yurtdışında eğitim alan Türk mühendis adayları ülkelerine dönerek, milli projeler için çalışacak.

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