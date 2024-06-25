Milli uydu haberleşme çözümlerinde rota ihracat

"SCOFUS gelişen ihtiyaçlara binaen örneğin insansız araçlarda kesintisiz ve nitelikli haberleşmeyi sağlamak üzere geliştirilen bir ürün. Bu çözümde örneğin bir insansız kara aracı üzerinde yer alan GSM haberleşmesi, ufuk hattı haberleşmesi ve uydu haberleşmesini tek bir kanal gibi kullanmak söz konusu oluyor. Bunun çeşitli örneklerini müşterilerimize sunuyoruz. Eurosatory'de oldukça ilgi çeken bir çözüm olarak ortaya çıktı. Haberleşmede süreklilik, sürdürülebilirlik önemli bir özellik. Haberleşmenin önemi daha da artıyor ve bunun bu tür platformlarda kesintisiz gerçekleşmesi ancak bazı yeni teknolojilerin, ürünlerin devreye girmesiyle söz konusu. SCOFUS kullanıcılara bu imkanı sağlıyor. Birden fazla hattı tek bir hat gibi kullandırarak bu hatların bütün imkanlarını hem bant genişliğini arttırarak hem de haberleşmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde sağlıyor."