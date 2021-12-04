Millileştirmeyi her sektörde yapalım

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, küresel ekonomide yaşanan değişim süreci, Türkiye ekonomisi ve Kale Grubu’nun sosyal sorumluluk projelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Pandemiyle dünyadaki gelişmeleri takip ettiklerini ve yaşanan türbülanstan herkesin geçtiğine işaret eden Okyay, artık dünyanın yeni bir ekonomik modele de geçtiğine işaret ederek, “Küreselleşmeyle en ucuz neredeyse oradan tedarik etmek yerine, sürdürülebilirliğe evrilen bir şey var” dedi. İnsan kaynağının önemine dikkati çeken Okyay, “Makine ve binalar içinde, yenilikçi fikirler, değerler üretilirse o zaman önemli. Dünyada uniq olduğunuz alan olursa, fiyatınızı dikte ettirme imkanınız var” dedi.

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REKABETÇİ KUR DENGELİ OLMALI

Rekabetçi kur her zaman önemli olduğunu söyleyen Okyay, “Burada rekabetçi kurun da bir dengesi olması gerektiğini düşünüyorum. Sanayi daha zor bugün yatırım düğmesine batığınızda 1,5-2 yıl. Stabilite olmazsa insanlar karar almıyorlar” dedi. Okyay, doğal gazla yapılan üretimlerde enerji maliyetlerinin de yüzde 26’lardan yüzde 35’lere geldiğini ifade etti.

ÜRETİM DESENİNE BAKMALIYIZ

Türkiye’nin üretim desenine de bakılması gerektiğine işaret eden Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerlileştirme, millileştirme projelerini her alanda yapmak lazım. Bir-iki sektörde kalmamalı. Bu olursa o zaman kurdan etkilenmek o kadar olmaz. O nedenle yerlilik katsayısı ve oranı önemli bir faktör. Nerede ne kadar rekabetçiyiz, hangi üründe ne kadar dışa bağımlıyız diye bakmakta fayda var.”

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YATIRIMA DEVAM

Sanayicilerin yatırım tarafında özellikle uzun vadeli ve düşük faizli kredi istediğinin altını çizen Zeynep Bodur Okyay, “İstihdamı coşturacak, yatırımı artıracak bir paketin içinde böyle bir şey olmasını arzu ederim” dedi. Kendilerinin başlattıkları yatırımları sürdürdüklerini söyleyen Zeynep Bodur Okyay, ayrıca havacılık ve uzay konusuna yönelik motor yatırımlarının da devam ettiğini söyledi.

Zeynep Bodur Okyay

İnsanın ilacı insan olmalı

Kale Grubu’nun kurucusu İbrahim Bodur’un anısına hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın 5’inci yılına eriştiğini söyleyen Okyay, bu yıl 317 başvuru geldiğini açıkladı. Okyay,

dedi. Okyay, sosyal sorumluğun bütçeden yüzde 1,5-2 pay aldığını söyledi.

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