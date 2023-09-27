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Ekonomi

Mobilyacı ihracatta hedef büyüttü

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 2028 yılı ihracat hedefi 20 milyar dolara taşındı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özkan, sektörün önümüzdeki 5 yıla ilişkin hedeflerini düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ekonomi Servisi
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İstanbul’da uluslararası normlarda bir fuar merkezi, şehrin iki yakasında birer adet ihtisas OSB ve insan kaynağına erişim konularında talepleri olduğunu belirten Özkan, “Her yıl yüzde 10 üzerine eklesek, rahatlıkla 20 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştirebiliyoruz. Kaldı ki; fuar merkezimiz, ihtisas OSB’lerimiz ve yeterli insan kaynağımız ile ilgili gelişme olursa, 30 milyar dolarlık ihracat işten bile değil” dedi.


ABD PAZARINA ODAKLANDIK

ABD pazarına odaklandıklarını da açıklayan Özkan, 5 yıl içerisinde bu ülkeye ihracatı yüzde 2’ye çıkararak, 1 milyar dolar seviyesine ulaşacaklarını bildirdi. 2022’de 8,4 milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yapılmıştı.


#Ekonomi
#mobilya
#ihracat
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