Mobilyacı ihracatta hedef büyüttü

İstanbul’da uluslararası normlarda bir fuar merkezi, şehrin iki yakasında birer adet ihtisas OSB ve insan kaynağına erişim konularında talepleri olduğunu belirten Özkan, “Her yıl yüzde 10 üzerine eklesek, rahatlıkla 20 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştirebiliyoruz. Kaldı ki; fuar merkezimiz, ihtisas OSB’lerimiz ve yeterli insan kaynağımız ile ilgili gelişme olursa, 30 milyar dolarlık ihracat işten bile değil” dedi.