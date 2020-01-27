Mobilyada hedef büyüttük

Yeni yılın ilk günlerinde açıklanan mobilyada kalıcı KDV indirimi firmaların fiyat tarifelerini aynı şekilde korumalarını sağlarken, iç pazarda da hareketlilik oluşturdu. İç pazarda güçlenmek isteeyen mobilya sektörü bu sayede pazar genişliğini de arttırmayı planlıyor. Mobilya Sanayici İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da sektördeki pozitif seyrin yanı sıra uluslararası pazardaki hedefleri ve yakon zamanda gerçekleştirilen mobilya fuarını değerlendirdi. Mobilya sektöründe son yıllarda 3 ay gibi kısa vadelerde çeşitli KDV indirimlerinin yaşandığını ve bu indirimlerin sektöre canlılık getirdiğini söyleyen Gürcan, 2020’nin başında gelen kalıcı KDV indiriminin de yerinde bir karar olduğunu belirtti. Gürcan, indirim sürecinde bakanlığa çeşitli raporlar sunarak kendilerinin de bu indirim için talepte bulunduklarının da altını çizdi.

KATMA DEĞERE ODAKLANMALIYIZ

Mobilya sektörünün dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden bir tanesi olduğunu aktaran Gürcan, her yıl ihracatı biraz daha arttırdıklarını dile getirdi. Hedeflerinin şu anda 3,5 milyar dolar olan ihracatı 2020 yılında 4,5 milyar dolar seviyesine yükseltmek olduğunun vurgayan Nuri Gürcan, ihracattta katma değere odaklanılması gerektiğini belirtti. Gürcan, mobilya sektöründe 200 bini direkt 500 bini dolaylı istihdam sağlandığını da dile getirdi. 2018 ve 2019 yıllarında ihracatta yüzde 20 artışa rağmen, iç pazarda istedikleri rakamların uzağında kaldıklarını söyleyen Gürcan, “KDV indirimiyle birlikte iç pazarda satışlarda düşüş yaşadığımız ve birçok mobilya firmasının indirim yaptığı bu günlerde, konut satışlarındaki artışın etkilerini mobilyada da hissedebildik” dedi.

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KONUT SATIŞLARININ ETKİSİ ÇOK BÜYÜK

Gürcan, sektör bazında 2020 yılı için yaptıkları değerlendirmede konut satışlarındaki artış trendi yavaşlarsa, turizmde işler kötü giderse, döviz kurunda artış söz konusu gelirse iç pazarda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti. Olumlu senaryoda ise konut satışlarının ve turizmin bu şekilde devam etmesi, mobilya satışlarını artıracağını söyleyen Gürcan, döviz kurundaki stabil seyrediş ve kredilerdeki düşüşün de tahsilatlarda ve vadelerde kolaylık sağladığını vurguladı. Sektörün iç pazardan güç alarak büyüyeceğini belirten Gürcan şu ifadeleri kullandı: “Olumlu senaryoda ise konut satışlarının ve turizmin bu şekilde devam etmesi, mobilya satışlarını artıracaktır. Döviz kurundaki stabil seyrediş ve kredilerdeki düşüş de tahsilatlarda ve vadelerde kolaylık sağlamaktır.”

1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturduk

Nuri Gürcan

MOBSAD’ın 16. İMOB Fuarı’nda (İstanbul Mobilya Fuarı) 1 milyar dolarlık iş hacmine imza attığı bilgisini veren Nuri Gürcan, “16. İMOB’da 2,5 milyar Dolarlık bir ticaret hacminin oluşmasını bekliyorduk. MOBSAD olarak tek başımıza 1 milyar Dolarlık iş hacmi oluşturduk. Nedeni ise katma değerli ihracat ürünleri üretmemiz ve doğru pazarları hedeflememiz oldu” dedi. Gürcan ayrıca, ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde ana sektörlerden birinin mobilya olarak belirtirken, “MOBSAD olarak ABD’de kurulacak Türk mobilya AVM’sinde yer almak üzere anlaşmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Gürcan, ayrıca MOBSAD olarak Türkiye’de fuar alanı eksikliğine de dikkat çekmek istediklerini belirterek, sektöre yetecek kapasitede br fuar alanı bulunmadığını aktardı.

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Çin sektörde açık ara lider

Fotoğraf: Arşiv

Mobilya sektöründeki firmaların KDV indirimiyle birlikte yeni yılda zam yapmadıklarını söyleyen Gürcan, “İç pazardaki yaşanmasını beklediğimiz canlanmadan çok ümitliyiz. Şu anda sektör büyüklüğümüz 60 milyar lira. Bu rakamı daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Küresel mobilya pazarında Çin’in büyük bir farkla tatışmasız bir şekilde sektör lideri olduğunu hatırlatan Nuri Gürcan, Türkiye’nin ise 11’inci sırada olduğu bilgisini verdi.