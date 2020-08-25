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Ekonomi Modanisadan dünya kadınlarına özel tasarım maske koleksiyonu
İŞ DÜNYASI

Modanisa'dan dünya kadınlarına özel tasarım maske koleksiyonu

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa'nın kendi markası Tuva, tüm dünyadan kadınların günümüz modasındaki ihtiyacını ve farklı stillerini dikkate alan, özel tasarım bir maske koleksiyonu hazırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyada aylık 20 milyon ziyaretçiye ulaşan ve 140’a yakın ülkedeki müşterilerine siparişlerini kargolayan Modanisa.com, çoğunluğu Türkiye'den 850 marka ve tasarımcıyı dünyaya taşıyor.
Dünyada aylık 20 milyon ziyaretçiye ulaşan ve 140’a yakın ülkedeki müşterilerine siparişlerini kargolayan Modanisa.com, çoğunluğu Türkiye'den 850 marka ve tasarımcıyı dünyaya taşıyor.

7 farklı modelde, bakteri ve virüsleri sağlık standartlarında durdurabilen maskeler, 30 derecede defalarca yıkanabildiği halde formunu kaybetmiyor. Onlarca renk ve desen seçeneği ile sağlık ve şıklığı bir arada sunan koleksiyon, tüm yüz tiplerine uyumlu kalıp ve detaylarla özel olarak tasarlandı. Şifonlu ve dantelli çeşitleriyle Osmanlı ve Orta Doğu kadın zarafetini günümüze taşıyan; spor giyimden abiyeye her kıyafetle kolayca kombinlenebilen maskelerin kumaşı arasında, patentli antibakteriyel Madaline filtresi kullanıldı.

  • Özel aparatı ve aksesuarları sayesinde baş arkasından bağlanarak da kullanılan şık ve sağlıklı özel tasarım Tuva maskeler, yüzü sarıyor, rahat nefes alıyor, koruyor ve terletmiyor. Payetli, desenli, dantel ve tek renkli tasarımlara sahip olan Tuva maskeleri, tüm kadınlar için sağlıklı bir şıklık sunuyor ve dünyanın 140 ülkesinde satışa sunuluyor.

Modanisa.com Hakkında, www.modanisa.com

2011 yılında kurulan ve hızla gelişen küresel modest moda sektörünün öncülerinden Modanisa.com, Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve online giyim platformudur. 2016'da İstanbul'da ilk kez gerçekleştirmeye başladığı Modest Fashion Week ile Türkiye'yi modest modanın dünyadaki merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, International Business Excellence Award tarafından verilen “E-ticaret ve Dijital Deneyim” ödülünün yanı sıra BAE tarafından verilen İslami Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü. Dünyada aylık 20 milyon ziyaretçiye ulaşan ve 140’a yakın ülkedeki müşterilerine siparişlerini kargolayan Modanisa.com, çoğunluğu Türkiye'den 850 marka ve tasarımcıyı dünyaya taşıyor. Gündelik giyimden gece elbiselerine, spor kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 75.000 adet ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapca, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 farklı dilde buluşturan Modanisa.com, son 3 yılda üst üste Türkiye’nin e-ihracat şampiyonu oldu

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