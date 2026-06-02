Motorin fiyatlarındaki artış benzini geride bıraktı

ABD'de benzin fiyatları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artarak galon başına 4,48 dolara çıktı. Motorin fiyatlarında ise yıllık bazda yüzde 60'lık yükseliş kaydedildi.

ABD'de benzin fiyatları mayısta yükseldi

ABD'de benzin fiyatları, Mayıs 2026 döneminde hem aylık hem de yıllık bazda artış gösterdi. ABD Ulaştırma İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanan motor yakıtı fiyat verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,48 dolara ulaştı.

Benzin fiyatı, Mayıs 2025'teki 3,15 dolarlık seviyeye göre yıllık bazda yüzde 42,2 yükselirken, Nisan 2026'ya kıyasla ise yüzde 9,2 arttı.

Motorin fiyatlarında yıllık artış yüzde 60'a ulaştı

Aynı dönemde motorin fiyatlarında da dikkat çekici bir yükseliş görüldü. Verilere göre motorinin ortalama fiyatı Mayıs 2026'da galon başına 5,60 dolar oldu.

Motorin fiyatlarında kaydedilen değişim şöyle:

Yıllık artış: yüzde 60

Aylık artış: yüzde 1,8

Mayıs 2025 fiyatı: 3,50 dolar/galon

Mayıs 2026 fiyatı: 5,60 dolar/galon

Resmi veriler fiyat artışlarını ortaya koydu